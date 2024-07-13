Эксперты рассказали, что чаще пьют туристы в поездах

Самым частым напитком, который туристы заказывают в поездах, стала кола. Такими наблюдениями поделились представители сервиса доставки еды в вагон во время стоянок в городах «ЕдуЕм». Этот напиток добавлял к своему заказу каждый третий пассажир.

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Наполовину меньше любителей любой другой газировки. Эта категория удерживает порядка 15% от всех заказанных напитков. Третью позицию заняли «холодные чаи» (12%). Чуть меньше любителей минеральных вод (10%). Ну, а замыкают пятерку детские фруктовые компоты (9%). Из соков пассажиры чаще всего предпочитают яблочный, а вот популярный у авиапассажиров томатный сок заказывают крайне редко (4%).

Хотя вполне вероятно, этот рейтинг пришлось бы серьезно пересмотреть, если бы в доставке была разрешена продажа пива. Как отмечают в компании, их служба поддержки постоянно получает внушительное количество звонков от желающих заказать пенный напиток. На все просьбы привести его к назначенному времени к нужному полустанку приходится отказывать.

В целом, напитки содержатся в 70% всех заказов, но в холодное время года количество выпитого сокращается вдвое.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы в поезде чаще всего заказывают еду на троих.