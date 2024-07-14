В Феодосии открыли все пляжи для купания

Все пляжи курортного города Феодосии в Республике Крым открыли для купания спустя 10 дней после аварии на коллекторе в устье реки Байбуги, сообщается в Telegram-канале администрации Феодосии.

Авария произошла на коллекторе, власти вводили ограничение на купание на пляжах из-за опасности распространения сточных вод. С 13 июля по результатам проб воды открыли 19 пляжей, еще 6 оставались закрытыми.

"Запрет на купание на пляжах Феодосии, введенный из-за аварии на коллекторе, снят полностью с 14 июля. Об этом сегодня уведомил территориальный отдел Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.



Вместе с тем власти предупредили, что сейчас на море шторм и рекомендовали соблюдать все меры безопасности во время отдыха у воды.