Удмуртия: чем она может удивить туристов?

В какие удивительные места попадаешь иной раз в нашей стране, влюбляясь в них за короткий срок сразу и навсегда! Так случилось у меня с Удмуртией. Давно мечтала о ней. И тут очень кстати предложение съездить туда на «Пельменный уикенд». Интересно! Не то, чтобы люблю пельмешки. Заинтриговал тот факт, что именно там их прародина. Да и об уникальной природе этого российского края была наслышана, и о самобытной его культуре.

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И вот я уже в поезде дальнего следования. Из Северной российской столицы до Ижевска, столицы удмуртской, ехать по железной дороге почти полутора суток. Почему не самолетом? Цены у наших авиаперевозчиков на внутренние рейсы больно «кусачи». В доступности в разы проигрывают тем, что на иные заморские курорты. Правда, если бронировать билеты сильно загодя, есть шанс уложиться даже в скромный бюджет.

Но и долгая дорога может быть со знаком плюс. Соседка по купе Зингари оказалась коренной удмурткой. Увидев мой интерес к своей малой Родине, увлечено стала рассказывать о ней, изредка отвлекаясь, чтобы уточнить - в гости я или по работе? Узнав, что в командировке «с познавательной целью», радостно всплеснула руками: вот это правильно, давно надо было!

Многие годы, вплоть до 1990-х, данный регион был закрыт для туристов. Причиной тому – специфика местной промышленности, преимущественно оборонной.

Оборонка и сегодня там во главе. В первую очередь в Ижевске - городе-заводе, как назывался этот город до 1918 года. «Вырос» он из рабочего поселка, основанного графом Шуваловым. Который, как утверждают историки, никогда здесь не был, но успешно всем руководил, благодаря толковому помощнику-инженеру Москвину.

На классных мастеров Удмуртии везет, особенно оружейных: Андрей Дерябин, Пётр Бильдерлинг, династия Березиных (X1X- начало XX-вв.), наш современник Михаил Калашников. Им в немалой степени обязана Россия своими победами на полях брани.

Музей, носящий имя Калашникова, одна из главных здесь достопримечательностей. Привлекает, помимо основной экспозиции с образцами прототипов оружия, также тиром, где можно пострелять из настоящего «калаша».

Ижаки, так называли местных жителей в далеком прошлом, охотно рассказывают о своем знаменитом на весь мир земляке. Как, например, запросто общался он с ними. И о нашумевшей в свое время «истории с лифтом».

Создатель АК-47 не один десяток лет прожил в скромном доме без подъёмника. С возрастом это стало для него проблемой – жил на третьем этаже. Местная администрация решила встроить в здание персональный, лично для него, подъёмник. Реакция генерал-лейтенанта, дважды Героя соцтруда, Героя России была категоричной: «Лифт должен быть общедоступным!». Такой и поставили…

В чем-то показалась мне эта история схожей с другой, сравнительно недавней. Пару лет назад появились в Ижевске нежданно-негаданно платные парковки. Дороги в городе неширокие, но добротные, пробок практически не бывает. Во многом благодаря продуманной организации движения - не без участия руководства группы компаний «Калашников», по сути, градообразующей. И вдруг – плати за стоянку! Не обошлось, похоже, без московско-питерского влияния на местную власть.

В обеих столицах это стало чем-то вроде фетиша. Питерский губернатор Беглов, например, «окольцевал» парковками за деньги не только исторический центр, но и дальние к нему подступы. Как утверждает, исключительно «для удобства горожан».

В столице Удмуртии, городе-трудяге, немало послужившей и продолжающей служить любимой стране, не считаясь с трудностями, с таким поворотом дела не согласились. И стали плату отменять. Не те, кто её ввел. А руководители «Калашникова». Для начала – на территории, прилегающей к производственным корпусам. Возражений из администрации не последовало. Поняли там, видимо, что погорячились…

Мнение жителей здесь важный аргумент. Вот еще тому доказательство. В середине 1980-х город был переименован в г. Устинов. В память о скончавшемся тогда создателе советского ВПК и министре обороны СССР. Дмитрий Федорович Устинов действительно много сделал для этих мест. Уважаем населением. Но… Три года бились горожане за возвращение на карту страны названия «Ижевск». И добились.

Но вернемся к достопримечательностям, ехали-то за ними! Среди популярных у туристов - крокодилы. Появились они тут ещё в царские времена. И сейчас есть. Даже два!

В виде памятника. Красуются на уютной и всегда многолюдной набережной. Когда приезжие узнают «историю вопроса», непременно шлют респект веселым и находчивым ижевчанам: «крокодилами» называли здесь когда-то ударников производства. Звания такого не было, а долгополый кафтан зеленого цвета с цилиндром был. Им награждали лучших из лучших заводских рабочих, любивших в свободное время щеголять в них в публичных местах…

Ижаки реально остроумны! Вот еще из их репертуара: что общего у лыж Кулаковой с Монументом дружбы народов? Тот был установлен 24 года назад на спуске к самому большому в Европе пруду (искусственному водохранилищу): два железобетонных столба, меж которых закреплены скульптурные композиции. По рассказам старожилов, суток не прошло после его открытия, как был «переименован» в «Лыжи Кулаковой». И правда, очень похоже!

Четырехкратная олимпийская чемпионка, 5-кратная чемпионка мира, 39-кратная (!) – СССР Галина Алексеевна Кулакова шутку оценила. Она, к слову, до сих пор регулярно участвует в городских торжествах, лыжных пробегах - в 82 года!

Не Ижевском единым жива, однако, Удмуртия. Пора двигаться дальше, в город на Каме с 500-летней почти историей - Сарапул. Тем более, нас там уже заждались обещанные пельмени.

Есть разные версии расшифровки названия этого места. Основная - от чувашского «сара» (жёлтый) и «пуль» (чешуя). То есть, «желтая рыба». Стерлядь. Было её здесь столько, что поставлялась по всей России, включая царский двор. Рыба жирная, уха из неё наваристая, желтого цвета. Город благодаря ей стал богатеть. Сюда зачастили купцы. Многие обосновались, выстроив особняки и усадьбы, 150 из которых признаны в наше время памятниками архитектуры.

Заходит ли сейчас стерлядь в воды Камы? Спросила об этом у мужичков с удочками, «забивших» ранним утром «проверенные» места на берегу.

«Если есть рыбаки, значит, есть и рыба», - философски ответил старший из них, видимо, бывалый…



Славен Сарапул и сильными женщинами. Я не о современных тяжелоатлетах в юбке. А о кавалерист-девице Надежде Дуровой, прославившейся в Отечественную войну 1812 года. Её «преемнице» в годы Первой мировой войны Антонине Пальшиной. О советской разведчице Маргарите Конёнковой, покорившей Эйнштейна и добывшей с его помощью во время Второй мировой секрет производства атомной бомбы. О Лидии Будогоской, написавшей «Повесть о рыжей девочке» - бестселлере 1920-х годов.

«Желтая рыба», «Рыжая девочка». А к ним ещё «солдатик с рыжими глазами» из повести Горького «В людях», и «бурая» по Чехову, земля… Как все сошлось на этом приуральском курорте! С ласковым местным морем, ну, ладно, рекой - Кама в этих местах судоходна и широка, уютной современной набережной. И – пельменями на любой вкус.

Зазвала на них нашу группу туроператоров и журналистов из разных городов страны местная рестораторша Нина Полищук. В прошлом учитель истории, в трудные 1990-е она рискнула кардинально сменить профессию. И не прогадала. Откушать предложила нам целых пять видов «хлебного уха» - так переводится с удмуртского «пель нянь». Пельмени с редькой, карасиком, куриным мясом, в грибном соусе, поджаренными в бульоне… Классический удмуртский набор!

…Потом были ещё поездки в языческую деревню, где мы погуляли на настоящей удмуртской свадьбе, и ели «сексуальные» пельмени (есть там и такие!). В Бураново, к поющим бабушкам. На Дачу купца Кашенина и в Воткинск, к Чайковскому)… Много где успели побывать за неполных четыре дня. Ещё больше интересного осталось на следующие сюда визиты. А лично я приеду обязательно. С семьей. Хотя бы затем, чтобы узнать, почему все-таки «Иж» не Париж, чем очень гордятся ижевцы!

P.S. Эта поездка была организованна туристическим кластером Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа. Создан кластер был пять лет назад.

Он первый и пока единственный в своем роде в РФ. Помогает профессионалам индустрии в развитии творческих связей, поиске партнеров, организации и расширении географии путешествий. А также при необходимости - в защите их интересов как в федеральных, так и в региональных, и местных органах власти; в международных организациях. Руководитель регионального отделения и общественный представитель Агентства стратегических инициатив СПб Лилия Сорокина.