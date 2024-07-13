В иркутском аэропорту строят дополнительный терминал для приема туристов

На территории международного аэропорта Иркутск идет строительство временного терминала прилета внутренних линий. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

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«Строительство терминала позволит разгрузить действующее здание аэровокзала внутренних линий, увеличить пассажиропоток аэропорта и создать более комфортные условия для пассажиров. Все это, безусловно, обретает особую актуальность в связи с реализацией проекта «Волшебный Байкал» и развитием туризма в регионе в целом», – рассказали в правительстве.



Речь идет о здании площадью 2,6 тысячи квадратных метров, предусмотрены зоны прилета, выдачи багажа, ожидания.

Одновременно в регионе рассматривается вопрос о создании нового аэропорта.

«Ведется работа по выработке решений, гарантирующих успешную реализацию проекта в полном объеме, которая требует существенных бюджетных и частных инвестиций, консолидации иных ресурсов и объективного прогнозирования с учетом фактических условий и потребностей», – добавили в правительстве.



Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Иркутской области планируют развивать сферу туризма и что есть уже сейчас.