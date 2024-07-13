Опрос показал отношение туристов к путешествиям по России

77% россиян, опрошенных при подготовке ежегодного исследования внутреннего туризма в России Агентства стратегических инициатив (АСИ) и группы компаний "Б1", удовлетворены путешествиями по стране. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

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Аналитический отчет "Российский внутренний туризм - 2023: новые горизонты" подготовлен при поддержке Министерства экономического развития РФ и Фонда Росконгресс. Он содержит не только оценку текущей ситуации в сфере внутреннего туризма России, но и отслеживает ее динамику по сравнению с результатами предыдущего года.

"77% опрошенных выразили удовлетворенность путешествиями по России. Очень много было сделано в рамках профильного национального проекта в части создания новой инфраструктуры, мер поддержки турбизнеса. И сегодня мы видим, что туристическая отрасль - это драйвер развития регионов. Результаты исследования могут послужить для поиска решений и возможностей как для бизнеса, так и для органов власти, ответственных за развитие туризма", - приводятся в сообщении слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.



По данным исследования, на росте удовлетворенности туристов сказалось повышение уровня сервиса: 62% респондентов считают, что отдых в 2023 году соответствовал ожиданиям или даже превзошел их. При этом 52% респондентов считает важным включение места размещения в реестр классифицированных объектов РФ. Также участники опроса, говоря о том, что расходы на поездки продолжают расти, считают важным увеличение количества номеров средней и низкой ценовой категории (61% и 35% соответственно). 32% считают необходимым совершенствование системы бронирования в отелях, а также улучшение подготовки персонала (47%). Нехватку номеров, где можно останавливаться с животными, отметили 26% представителей молодежи (от 18 до 24 лет).

Доля путешествий на самолете выросла с 28% в 2023 году до 47% в 2024 году. Тем не менее передвижение на автомобиле сохраняет популярность, причем 53% участников исследования довольны таким видом путешествий.

Тренды 2024 года

В 2024 году самым популярным вариантом отдыха становится посещение достопримечательностей в России. Так собираются провести свой отпуск 40% опрошенных, а 36% предпочитают отдых на даче, в загородном доме или деревне. Также 80% респондентов рассматривают путешествия в формате "тур выходного дня" в ближайшие регионы, а 30% планируют отдохнуть у моря.

Данные опросов, согласно аналитическому отчету, свидетельствуют о росте интереса к регионам Арктики, Сибири и Дальнего Востока. В 2023 году 17% россиян планировали поездку на Дальний Восток, в 2024 году этот показатель увеличился до 29%. Интерес к Сибири вырос с 9% до 19%, а к Арктике - с 9% до 21%.

Заинтересованность в зарубежных поездках сохраняется, особенно для пляжного отдыха. Наиболее популярными международными направлениями являются Турция и Египет, которые рассматривают 23% респондентов, республики Закавказья - 19%, Республика Беларусь - 15%.