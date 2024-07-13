В премиальных отелях Анапы раскупили большие семейные номера

В отелях Анапы раскупили вместительные номера для отдыха всей семьей. Или же – номера повышенной комфортности. Предложения, конечно, найти можно, но не везде и по приличным ценам.

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Например, в популярном пансионате Volna Family Resort одноместный стандарт по цене около 8 тыс. руб. за ночь на начало августа забронировать можно. С семейным двухместным номером без балкона (от 11,4 тыс. в сутки) уже сложнее, а если есть балкон (от 13 тыс. руб.), то трудности усугубляются. При этом семейный номер с кухней на несколько дней и вовсе не снять – для бронирования доступны только отдельные даты.

Апартаменты, семейные стандарты и сьюты в значительной степени распроданы в начале августа в пятизвездочных гостиницах Alean Family Doville и Alean Family Riviera (работающих по системе «ультра все включено»). Но стандартные номера в наличии есть. За недельный отдых туристы заплатят 254–297 тыс. руб. В отеле Город Mira Family Resort & Spa Anapa Miracleon 5* можно найти двухместные стандарты дешевле – от 159,6 тыс. руб. за неделю отдыха, однако на семейные номера также повышенный спрос.

Похожая картина в Grand Hotel Anapa 5* («ультра все включено»). Свободные семейные номера площадью 75 кв. м обнаружить не удалось, а менее вместительный стандарт с видом на море можно забронировать по цене от 254 тыс. руб. На начало августа раскуплены даже дорогие апартаменты с джакузи площадью 250 кв. м, но ближе к концу месяца их можно найти – за 826 тыс. руб. за неделю отдыха на двоих.

Большая семья может обнаружить варианты и в новом отеле Funf Luxury Resort & Spa 5*. Правда, ценник – исключительно для состоятельных туристов. К примеру, недельный отдых в греческой вилле в первых числах августа будет стоить более 1,5 млн руб. Это при полном пансионе. Если туристы выберут только завтраки, можно сэкономить 6 тыс. руб. Впрочем, номер Deluxe Pool View стоит куда дешевле – от 310 тыс руб. на двоих при полном пансионе.

Ранее мы писали, что в отеле Volna Sea Village произошел скандал: пара десятков постояльцев вчера вечером вышли на улицу, протестуя против отключения света.