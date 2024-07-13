Турэксперт назвала четыре живописных российских водопада

На то, как бежит вода, можно смотреть вечно – особенно, если она не бежит, а падает. Горные и равнинные, пологие и мощными брызгами летящие со скал – рассказываем, где в России полюбоваться самыми живописными водопадами.

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Кивач

Где: Республика Карелия

Как добраться: сначала самолетом до Петрозаводска (в среднем от 13 тысяч рублей туда и обратно и 1,5 часа в пути в одну сторону), потом с вокзала на маршрутке до села Сопоха (попросить водителя остановить у поворота на Кивач, чуть больше часа в пути) и далее 8–9 километров пешком. Дорога красивая, но если это для вас утомительно, проще взять экскурсию из Петрозаводска. Стоимость – от 2 500 рублей с человека, продолжительность – около 6–8 часов (обычно за это время проводят еще и обзорную по Петрозаводску).

Водопад Кивач – визитная карточка Карелии. Он находится на реке Суне, и местные рассказывают о нем красивую легенду: две реки-подружки Шуя и Суна решили посоревноваться, кто быстрее, Шуя ушла далеко вперед, а Суна бросилась ее догонять, не разбирая дороги, и бурным потоком обрушилась на камни – так и появился водопад.

Кивач считается одним из самых мощных водопадов в Европе, его высота "всего" 10 метров, но рев бурлящей воды слышен издалека – можно идти на шум и не ошибиться. Кивач находится на территории одноименного заповедника площадью около 10 тысяч гектаров, территория облагороженная, есть дорожки и смотровые площадки, вход на территорию платный – 250 рублей с человека.

Лермонтовский

Где: Кисловодск, Ставропольский край

Как добраться: на поезде до Кисловодска (около суток в пути и в среднем от 3 800 рублей за билет в одну сторону), водопад находится на окраине города, и туда можно дойти пешком (от железнодорожного вокзала примерно 2,5 километра), также можно доехать на автобусе до остановки "Улица Прудная".

Может быть, не самый большой водопад, но зато самый "литературный". Сам Михаил Юрьевич Лермонтов любил здесь бывать и, по легенде, именно его описал в своем романе "Герой нашего времени": тут Печорин поил своего коня. За достоверность ручаться сложно, но местные утверждают, что это чистая правда.

Высота водопада – 3 метра, он впадает в речку Ольховку, и красивые виды можно наблюдать как сверху со скал, так и с берега реки. Кстати, в скалах рядом с водопадом можно обнаружить несколько куполообразных пещер.

Медовые

Где: Карачаево-Черкесия

Как добраться: на поезде до Кисловодска (около суток в пути и в среднем от 3 800 рублей за билет в одну сторону), потом до села Красный Курган около 10 километров, можно пройти пешком или проехать на маршрутке № 5, которая останавливается прямо у водопадов.

Медовые водопады тоже находятся недалеко от Кисловодска, в селе Красный Курган (примерно 16 километров от города). Есть несколько версий, откуда они получили свое "сладкое" название. Согласно самой популярной, раньше в окрестных скалах жили дикие пчелы, во время таяния снега в воду стекал их мед, и вода становилась в буквальном смысле медовой. По другой версии, в округе растет много медовой травы (она же – стевия медовая), а по третьей – это живописное место очень любят молодожены и часто проводят тут свой медовый месяц.

Это целый каскад из пяти водопадов: Большой Медовый (самый высокий, 18 метров), Жемчужный (6 метров, но самый мощный – брызги разлетаются на 10–15 метров в разные стороны), Чертова Мельница (самый шумный), Секретный (едва заметный под скалами) и Змейка (тонкая струйка, напоминающая змею). С туристов на входе берут экологический сбор – 100 рублей с человека.

Тальниковый водопад

Где: плато Путорана, Красноярский край

Как добраться: самолетом до Красноярска (в среднем от 15 800 рублей за билеты туда и обратно и около пяти часов в пути в одну сторону). Автомобильных дорог здесь нет, так что к водопаду можно добраться только с экскурсией. Тур на неделю из Красноярска обходится примерно от 78 тысяч рублей с человека и обычно включает поездки по многим другим водопадам, к затерянной в тайге Курейской ГЭС, прогулку по Енисею, а зимой даже есть шанс увидеть северное сияние.

Тальниковый водопад считается самым высоким в России – более 600 метров, и его иногда называют Сибирской Ниагарой. Он находится за Полярным кругом, поэтому продемонстрировать всю свою мощь может только пару месяцев в году, когда устанавливается плюсовая температура. Зимой виды тоже впечатляющие – гигантская сосулька почти километр длиной.

Плато Путорана вообще богато на водопады – здесь их более 20 тысяч, и учитывая малоизученную местность и изменчивость "поведения" водных потоков, ученые не исключают, что "Тальниковых" тут несколько: за него могут принимать сразу несколько разных.