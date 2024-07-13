Названы пять самых популярных для летнего отдыха городов России

Самым популярным для отдыха российским городом оказалось Москва, выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В исследовании, результаты которого изучила «Лента.ру», специалисты выявили пять городов России, которые наиболее часто выбирают для летнего отдыха.

«Самым популярным российским городом для отдыха летом оказалась Москва — на столицу приходится 20,2% заказов — почти столько же, сколько в 2022 году. В пятерку также попали Санкт-Петербург (доля снизилась на 24% и составляет 14,8%), Сочи (8,4%, -8%), Казань (3,1%, -25%) и Екатеринбург (2,4%, +33%)», — уточняют в компании.



Отдых на российских курортах подорожал на майские праздники

Сервис также назвал и наиболее популярные среди россиян зарубежные города. «За границей россияне чаще всего отдыхают в Стамбуле (9,4% отельных бронирований, что на 59% больше, чем в 2022-м), Минске (4,6%, -50%), Дубае (4,0%, +8%), Ереване (2,8%, -33%) и Тбилиси (2,6%, +24%)», — пояснили аналитики сервиса.

Более того, в компании уточнили, что в высокий сезон 2024 года в отпуск ездит чуть больше половины (52 процента) опрошенных — остальные предпочитают отдыхать в менее загруженные периоды.

«При этом в государственные праздники, например, в новогодние каникулы или в майские выходные, большинство опрошенных, или 58%, остаются дома, понимая, что поездки в эти дни существенно дороже. В 2022 году картина была иная: большинство, или 51% опрошенных, не экономили и отправлялись путешествовать в те дни, когда отдыхала вся страна», — говорится в результатах опроса.



Ранее психотерапевт, эксперт Лаборатории «Гемотест» Сергей Кузнецов оценил необходимость уходить в отпуск летом. По его словам, уходить в отпуск именно летом не обязательно, чтобы качественно отдохнуть.

По словам Кузнецова, россияне привыкают к летнему отпуску еще со времен школьных каникул. Однако для организма важным является сам процесс отдыха, а не время года. Если же человеку хочется отдохнуть именно летом, но такой возможности нет, стоит определить, что конкретно привлекает его в таком отдыхе, а затем компенсировать потерю. Например, путевку в теплые края можно купить в любое время года.