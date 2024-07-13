Стало известно, почему Крым разочаровывает туристов

Крымский полуостров в последнее время стал разочаровывать туристов завышенными ценами и качеством сервиса, пишет портал Newstracker. Один из отдыхающих пожаловался, что за полминуты пребывания в платном душе на пляже с него попросили 20 рублей.

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Вот поэтому и нет желания ехать на наше побережье, здесь за все готовы урвать деньги: шезлонги, зонты, туалеты. Теперь еще и душ платный — в гробу я видал такой отдых, — заявил он.



Также путешественников отталкивает обилие мусора в зонах для купания и отдыха. Проблемой стала и многолюдность: пляжи буквально забиты людьми.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что опасающиеся новой атаки ВСУ туристы могут выбрать побережье Азовского моря в качестве альтернативы отдыху в Крыму. По его словам, путешественники также могут обратить внимание и на черноморское побережье региона.

До этого стало известно, что Сочи вновь стал самым популярным направлением для отдыха у россиян этим летом, билеты туда приобрел каждый пятый гражданин страны. Уточняется, что в Сочи отправятся 21% жителей страны, а каждое четвертое бронирование на данное направление приходится на пассажиров с детьми.