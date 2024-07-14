Турист заявил, что «в гробу видел» такой отдых в Крыму

В последнее время в интернете можно найти множество отрицательных отзывов о состоянии пляжей и стоимости услуг в Краснодарском крае. Туристический сервис в Крыму также подвергается критике.

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Некоторые туристы выражают недовольство состоянием пляжей и ценами на различные услуги, сообщает Newstracker.

Гражданин России Алексей был возмущён стоимостью душа на пляжах Крыма. Он сообщил, что за 30 секунд пользования душем требуется заплатить 20 рублей.

«Теперь ещё и душ платный — в гробу я видал такой отдых», — выразил своё негодование Алексей.



Другая туристка рассказала, что за 3,5 минуты поездки на такси в Крыму с неё взяли 300 рублей. Россиянка была возмущена таким высоким тарифом.

При этом ранее сообщалось, что 77% россиян удовлетворены путешествиями по стране.