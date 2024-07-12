Эксперты опубликовали статистику авиаперелетов на август

Россияне забронировали 68% авиабилетов на рейсы по России на август. Сочи стал самым популярным направлением — на него пришлось 23% от всех внутренних перелетов в августе. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

© unsplash

В среднем туристы планируют провести в Сочи десять дней. Из Москвы перелет в Сочи туда-обратно на одного человека обойдется более чем в 21 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга — от 23 тыс. рублей, из Екатеринбурга — от 27 тыс. рублей.

12% авиабилетов куплено в Санкт-Петербург. Средняя продолжительность поездки — шесть дней.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Санкт-Петербург туда-обратно в августе:

Из Москвы — от 6,5 тыс. рублей;

Из Екатеринбурга — от 17 тыс. рублей.

Столько же путешественников отправятся в Калининград, но отдыхать там планируют немного дольше — неделю.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Калининград туда-обратно в августе:

Из Москвы — от 13,3 тыс. рублей;

Из Санкт-Петербурга — от 16,3 тыс. рублей;

Из Екатеринбурга — от 24,5 тыс. рублей.

В Москву забронировали 9% авиабилетов. Путешественники планируют провести в столице восемь дней.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Москву туда-обратно в августе:

Из Санкт-Петербурга — от 6,5 тыс. рублей;

Из Екатеринбурга — от 12,2 тыс. рублей.

На зарубежные направления пришлось 22% от всех купленных россиянами авиабилетов на август.

Среди зарубежных направлений первое место в августе занимает Анталья. На турецкий курорт пришлось 7% всех зарубежных бронирований. Туристы планируют провести в среднем десять дней. Перелет из Москвы на одного человека туда-обратно стоит более 26 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга — более 35,2 тыс. рублей, из Екатеринбурга — более 32 тыс. рублей.

Порядка 6% зарубежных бронирований пришлось на Ереван. В столице Армении туристы планируют провести десять дней.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Ереван туда-обратно в августе:

Из Москвы — от 27 тыс. рублей;

Из Санкт-Петербурга — от 31 тыс. рублей;

Из Екатеринбурга — от 31,5 тыс. рублей.

По 5% туристов отправятся в Стамбул и Ташкент. В среднем россияне планируют провести в Стамбуле девять дней, а в Ташкенте — две недели.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Стамбул туда-обратно в августе:

Из Москвы — от 31 тыс. рублей;

Из Санкт-Петербурга — от 41 тыс. рублей;

Из Екатеринбурга — от 39,5 тыс. рублей.

Перелет в Ташкент из Москвы обойдется более чем в 23,5 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга — от 32 тыс. рублей, из Екатеринбурга — от 23,1 тыс. рублей.

Исследование было проведено в июле 2024 года.