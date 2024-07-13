Туристический налог назвали убыточным для гостиниц

Средства, полученные после сбора туристического налога, могут расходоваться на любые цели, это приведет к тому, что как минимум 35 млрд рублей в год будут уходить из гостиничного бизнеса. Об этом НСН заявил председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы России с 2025 года смогут вводить туристический налог. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Вместе с тем министра культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак заявил, что внедрение в России туристического налога ставит под сомнение необходимость введения курортного сбора, сообщило агентство ТАСС. По мнению Ермака, туристический налог повлечет за собой дополнительные убытки для гостиничной отрасли.

«Курортный сбор и туристический налог — двойное налогообложение одной и той же услуги. Конечно, налог распространяется на туристов, но средство размещения как налоговый агент эти деньги получает и должно увеличить для потребителя цену своей услуги на эту сумму. Туристический налог, в отличие от курортного сбора, не целевой, полученные после его взимания денежные средства можно расходовать на самые разные цели. Если все регионы его введут, как минимум 35 млрд рублей в год будут уходить из гостиничной отрасли на решение других задач. Это достаточно серьезный удар для гостиничного бизнеса», — сказал Литаренко.



Собеседник НСН добавил, что и у туристов реакция на новый налог будет негативной.

«Стоимость отдыха для туристов возрастет, ведь гостиничный бизнес не возьмет расходы на себя, а перевыставит их туристу, тем более, что именно отдыхающие и являются плательщиками налога. Поэтому, конечно, реакция будет негативной», — добавил эксперт.



В заключение Литаренко рассказал, как сегодня обстоят дела с удобствами для туристов в Калининградской области.

«Они сильно развиваются. Буквально вчера я был в Татарстане на заводе “Соллерс”, где мы с коллегами смотрели на новые образцы туристических автобусов. В этом году очень удачный сезон для Калининградской области, равно как и в прошлом. С точки зрения инфраструктуры нам есть к чему стремиться, но мы успешно реализуем нацпроект “Туризм и индустрия гостеприимства”. Загрузка номерного фонда довольно плотная, номеров высокого класса не хватает, но это характерно для сезона отпусков, для периода детских каникул. Конечно, цены на номера сейчас несколько выше, чем обычно», — подытожил он.



Ранее глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что при введении туристического сбора в регионах россияне поначалу будут отдавать предпочтение «неофициальным» местам размещения.