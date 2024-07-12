«В гробу видал»: турист возмутился качеством пляжного отдыха в Крыму

Крымский полуостров в последнее время стал разочаровывать туристов ценами и качеством сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Newstracker.

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Первой причиной разочарования путешественников являются забитые людьми и мусором пляжи. Также проблемой стали завышенные цены. К примеру, одна из туристок заплатила 300 рублей за поездку на такси длительностью в пару минут.

Другой путешественник рассказал, что за полминуты пребывания в платном душе на пляже с него попросили 20 рублей.

"Вот поэтому и нет желания ехать на наше побережье, здесь за все готовы урвать деньги: шезлонги, зонты, туалеты. Теперь еще и душ платный — в гробу я видал такой отдых", — приводит комментарий туриста ОСН.



Тревел-блогер Наталия Ансталь дала советы, как сэкономить на летнем отдыхе и получить хорошие эмоции от путешествия. Эксперт отметила, что, если путешествие планируется за пределы России, лучше обратиться к туроператору. С его помощью дешевле организовать отдых.

Путевки на отдых с пометкой «все включено» считаются самым лучшим вариантом для любого туриста. Однако и в таком случае можно столкнуться с неприятной неожиданностью — получить дополнительный счет, когда казалось, что все услуги и так входят в стоимость тура.