С 2025 года в России введут новый налог на путешествия по стране

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.

Планируется, что ставка налога будет расти постепенно - начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 года и далее - не выше 5%).

Как ранее отмечала первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"), введение туристического налога вместо курортного сбора "не было сюрпризом для отрасли". По ее словам, все прекрасно понимали, что эксперимент по взиманию курортного сбора рано или поздно закончится. При этом он показал свою эффективность и востребованность, многие регионы захотели в дальнейшем принять участие в данном эксперименте.

"А для того чтобы сделать равные условия как для субъектов, так и для предпринимательского сообщества, было принято решение о прекращении эксперимента и трансформации курортного сбора в туристический налог, устанавливать который вправе сами регионы", - поясняла Школкина.



Развитие туристической инфраструктуры

В сопроводительных материалах к закону указывается, что введение налога может стать важным шагом для улучшения туристической инфраструктуры и комфорта отдыхающих, а также для поддержки социально-экономического развития регионов России. Налоговая нагрузка на туристов по сравнению с параметрами текущего турсбора при этом снизится, поскольку теперь налог будет взиматься с каждого гостиничного номера, а не по количеству проживающих в нем человек.

Для гостиниц же налоговый период будет составлять один квартал. То есть деньги, которые отель получил от гостей, не идут в доход гостиницы, но в течение квартала гостиница сможет самостоятельно распоряжаться ими, тратить на свои нужды. Таким образом, эти бесплатные оборотные деньги станут подспорьем и мерой поддержки для отельеров.

Международный опыт

Как показывает опыт зарубежных стран, практика уплаты туристического налога способствует развитию сферы туризма. Так, в 2016 году туристский сбор, который взимается с проживающих в отелях, был введен в Объединенных Арабских Эмиратах. Средства от этого сбора направляются на развитие инфраструктуры, улучшение условий и сервиса для туристов, а также на поддержку культурных и спортивных мероприятий. Часть средств идет на строительство новых гостиниц, развитие пляжных зон и парков, проведение выставок и фестивалей.

Туристский сбор также взимается и в Италии. Он является значительным источником доходов для муниципалитетов и регионов страны. Средства идут на поддержку и восстановление культурного наследия, реставрацию и поддержку памятников архитектуры, обновление общественного транспорта и создание новых туристических маршрутов.