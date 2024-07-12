Специалисты сообщили о росте турпотока в Ростовскую область

Интерес туристов к Ростовской области растет. За истекший период 2024 года на Дон приехало на 19% путешественников больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом разработка новых маршрутов и программ для гостей продолжается, сообщает сайт регионального правительства.

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«В регионе разработано пять автомобильных маршрутов, и работа в данном направлении продолжается. Информация о том, куда поехать, что посмотреть, где остановиться переночевать, поесть, где расположены водные объекты, будет размещена на официальном туристском портале региона», – приводит источник слова министра экономического развития области Максима Папушенко.



По его словам, туроператоры активно включились в разработку водных маршрутов, в числе которых путешествия на судах «Валдай». Эти и другие предложения востребованы не только у гостей из других регионов, но и у местных жителей, которые в выходные дни отдыхают с семьей и друзьями.

«Новацией этого года для Вольного Дона стало участие в проекте «Восточный юг России» (включены Ростовская область, Республика Адыгея и Краснодарский край) в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», что позволит создать новые туристические локации и повысить инвестиционную привлекательность отрасли», – пишет портал.



Максим Папушенко отметил, что особой популярностью пользуются визитные карточки Ростовской области, то есть такие крупные турмаршруты, как «Стартап Петра I», «Большой казачий круг» и эногастрономические маршруты.