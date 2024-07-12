На Кубани заявили о стабильном росте популярности местных виноделен

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) что в Краснодарском крае ежегодно на четверть увеличивается популярность виноделен региона среди туристов. Всего на Кубани сегодня действует 70 виноделен, которые принимают туристов. На всю Россию приходится лишь 200 таких предприятий.

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Если в 2022 году винодельню «Абрау-Дюрсо» посетило полмиллиона человек, то на следующий год уже на 100 тысяч больше. Об аналогичном росте сообщила также компания «Шато де Талю», которая в этом году планирует принять 40 тысяч туристов, что на 25% больше, чем было годом ранее.

В РЖД также отмечают, что в этом году россияне гораздо чаще стали покупать туры, предполагающие посещения виноградников. Зачастую в программу входит экскурсия по производству, дегустация, а также рекомендации опытных сомелье.

Ранее сообщалось, что россияне стали одними из самых многочисленных туристов на Кубе.

Российские туристы стали чаще отдыхать на Дальнем Востоке.