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На Кубани заявили о стабильном росте популярности местных виноделен у туристов

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) что в Краснодарском крае ежегодно на четверть увеличивается популярность виноделен региона среди туристов. Всего на Кубани сегодня действует 70 виноделен, которые принимают туристов. На всю Россию приходится лишь 200 таких предприятий.

На Кубани заявили о стабильном росте популярности местных виноделен
© runews24.ru

Если в 2022 году винодельню «Абрау-Дюрсо» посетило полмиллиона человек, то на следующий год уже на 100 тысяч больше. Об аналогичном росте сообщила также компания «Шато де Талю», которая в этом году планирует принять 40 тысяч туристов, что на 25% больше, чем было годом ранее.

В РЖД также отмечают, что в этом году россияне гораздо чаще стали покупать туры, предполагающие посещения виноградников. Зачастую в программу входит экскурсия по производству, дегустация, а также рекомендации опытных сомелье.

Ранее сообщалось, что россияне стали одними из самых многочисленных туристов на Кубе.

Российские туристы стали чаще отдыхать на Дальнем Востоке.

Отдых в России
Абрау-Дюрсо
Российский союз туриндустрии
РЖД