На курганских базах отдыха появились новые глэмпинги

На нескольких базах отдыха в Курганской области появились новые объекты премиум-класса: дом-баня с панорамным видом на озеро и собственной террасой с подсветкой, юрты и пати-тенты для вечеринок. URA.RU собрало информацию о крутых новинках для пляжного и лесного отдыха.

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Уникальный домик-баню предлагает гостям база Ачикуль, где власти планируют устроить дорогие водные развлечения для состоятельных туристов.

«Дом-баня включает обеденную зону с большим столом, сауну, миникухню с полным набором бытовой техники и посуды, гриль-зону, а также доступ в интернет через Wi-Fi и кондиционер», — сообщается в соцсетях базы отдыха.



Дом-баня рассчитан на размещение до 10 человек. Стоимость проживания варьируется от 6000 рублей в будние дни до 7000 рублей в выходные.

Глэмпинг «Воздух леса» (находится за пос. Большое Чаусово в сторону Тюмени) предлагает уникальные сафари-тенты, расположенные в окружении соснового леса на берегу реки Ик. База предлагает посетителям все условия для комфортного проживания: от деревянных кроватей ручной работы до мини-кухни с необходимой бытовой техникой. На территории предусмотрены индивидуальные мангальные зоны, беседка для пикника, баня и пати-тент для вечерних мероприятий. Особенностью глэмпинга является отсутствие телевизоров и интернета, что позволяет гостям полностью погрузиться в атмосферу спокойствия и отдыха от городской суеты. Аренда глэмпов от 5000 до 9000 рублей.

На берегу озера Медвежье появился новый глэмпинг «Заозерный». В распоряжении гостей три жилых дома, два из которых рассчитаны на пять человек, а один — на четверых. Каждый дом в глэмпинге оборудован собственным санузлом, кухней со всем необходимым, включая холодильник и микроволновку, а также комфортабельными спальными местами, кондиционером и телевизором. Гостям предоставляется постельное белье, а в стоимость проживания включены парковка и мангальная зона с решёткой для барбекю. Стоимость в открытых данных не указана.

На другом популярном лечебном озере Узково находится база «Берлога». В домах в форме юрты есть все необходимое. Каждая юрта оборудована двуспальной кроватью, диваном, кухонной зоной и собственным санузлом с душевой кабиной. Кроме того, к услугам отдыхающих — мангальная зона для приятного времяпровождения на свежем воздухе. Стоимость достигает 9000 рублей.