Сочи или Ялта: тюменка сравнила отдых на курортах в 2024 году

Жительница Тюмени Елизавета решила посетить этим летом с семьей сразу два популярных российских курорта — Сочи и Ялту. В каждом городе она провела неделю. В разговоре с корреспондентом URA.RU тюменка рассказала, что туристические города сильно отличаются друг от друга — цены, инфраструктура, море, пляжи, климат. Какие же достоинства и недостатки у известных курортов черноморского побережья, где чище море и дешевле черешня — в материале URA.RU.

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Транспортная доступность

На сегодняшний день, бесспорно, проще добраться до Сочи, нежели до Ялты: из Тюмени самолеты на курорт летают каждый день пачками. В июле средняя цена билетов на одного составит от 13 до 20 тысяч рублей. До Крыма ходят поезда из областной столицы по средам и воскресеньям. Дорога займет почти три дня, заплатить за нее придется около девяти тысяч на одного. Есть вариант на самолете долететь до Сочи, а после пересесть на микроавтобус до Ялты, билет стоит около пяти тысяч рублей, ехать придется примерно 15-16 часов.

Вывод: здесь Сочи ведет 1:0.

Море

Самая важная часть курорта, конечно, море. И в этом плане, рассказала наша собеседница, Сочи сильно уступает Ялте. В Крыму вода заметно чище и прозрачнее сочинской. Возможно, все из-за множества впадающих в море у Сочи рек, которые выносят в акваторию грязь (особенно в дождливую погоду). Эти же многочисленные речки (Мзымта, Хоста, Херота и так далее) сделали Сочи негласной «столицей ротовируса»: отдыхающие справедливо боятся подхватить заразу и испортить себе отдых. Особенно страдают от напасти дети.

В Крыму же море как с картинки — чистое, «хрустальное», дно видно на семь-10 метров. Похоже на море в Греции, поделилась собеседница агентства.

Вывод: Ялта сравняла счет: 1:1.

Климат

Климат в Сочи заметно более влажный, воздух как будто густой и плотный, очень ароматный из-за обилия цветущих деревьев. В Ялте же он сухой, хвойный. Не зря южный берег Крыма ранее был здравницей для всего СССР — сюда отправляли подлечиться людей с болезнями легких. Медики находят крымский климат и воздух, в частности, более целебным.

Вывод: еще один балл в пользу Ялты — 2:1.

Природные экскурсии

Но не одним пляжем и воздухом — нужно и места рядом посмотреть. Тюменка отмечает, что природа в Сочи более разнообразна и богата — здесь водопады, ущелья, рощи, каньоны, пещеры.

«Одно слово — Кавказ! Можно подняться на Орлиные скалы, искупаться в водопаде в Агурском ущелье, посетить Воронцовские пещеры, Тисо-самшитовою рощу, погулять по тропам на Красной поляне или смотаться в парк водопадов Менделиха — выбор для любителей природы очень хороший», — рассказала тюменка.



В Ялте же дела с этим обстоят сложнее: чуть ли не единственный водопад — Учан-Су — летом похож на тоненький ручеек, а из гор доступна разве что Ай-Петри. Но в этом году из-за ремонта закрыли нижний участок канатной дороги.

Словом, 2:2.

Исторические достопримечательности

А вот здесь вперед снова вырывается Ялта: в полном разгаре реставрационные работы в Воронцовском парке, открыты дворцы — Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский, Дюльбер, как всегда, великолепно Ласточкино гнездо.

«В Сочи с этим хуже. Можно посмотреть дачу Сталина, интересно. Но это, пожалуй, все. Была еще „лазейка в историю“ — дача полковника Квитко. Но усадьба, к сожалению, закрыта по решению суда», — добавила Елизавета.



Ялта снова вырвалась вперед: 3:2.

Цены

Цены в Сочи почти в два-три раза выше, чем в Крыму. «В Сочи два лежака на пляже с зонтами обойдутся минимум в три тысячи рублей, килограмм черешни стоит от 350 рублей. В Ялте — 1500 рублей места на пляже и от 200 рублей — ягоды. Даже наценка в продуктовых магазинах возле отелей гораздо ниже», — рассказала тюменка.

То же касается и цен на отели: номер в отелях в Сочи обошелся тюменке втрое дороже номера в отеле той же категории в Крыму. Но в Ялте номер был еще и двухкомнатным.

Точно такая же ситуация с едой: Ялта удивила Елизавету соотношением цена — качества. Она рассказала, что в хорошем ресторанчике вкусный ужин на троих можно найти за 1500 рублей. В Сочи же средний чек в местных кафе начинался от 2000 рублей. Естественно, без алкоголя.

Снова преимущество у Ялты: 4:2.

Инфраструктура

Но дешево не всегда значит хорошо. По словам местной жительницы, разнообразие и уровень отелей лучше именно в Сочи. То же касается и транспорта, сервиса, общей «прибранности» курортов.

Один из явных недостатков Ялты — инфраструктура. Пока там нет привычных нам сетей гипермаркетов, некоторых банков, «Яндекс Go» и других сервисов. Народ везде и всюду переводу или оплате по терминалу предпочитает наличку. Более того, заезжая в Крым вы попадаете в роуминг.

«За последние десять лет ситуация с дорогами, отелями, качеством жизни в Крыму заметно улучшилась, отмечают местные, но работы еще — непочатый край. От Ялты местами сильно веет „совком“. И это пока видно», — добавила тюменка.



В одном только Сочи уступил по инфраструктуре: здесь постоянно адские пробки, а в Ялте этого нет. Сочи догоняет, но счет пока в пользу Ялты: 4:3.

Загруженность курортов

В Сочи народу неизмеримо больше, и это сильно раздражает. Здесь тюменка также отдала предпочтение крымскому курорту. Низкие цены и местные красоты привлекают пока не так много российских туристов — в Ялте отдыхающих гораздо меньше.

Счет в пользу Ялты: 5:3.

Безопасность

Сложный вопрос, который каждый решает для себя сам. И сам же решает, оставить счет, который получался у нашей собеседницы без изменений, или заметно докинуть в пользу Сочи.