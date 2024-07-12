Яндекс назвал самые популярные места для рыбалки в России

Интернет-аналитики определили самые популярные в России места для рыбной ловли, а также выяснили рыбацкие предпочтения жителей регионов.

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Для составления рейтинга специалисты Яндекс Поиск изучили запросы жителей городов-миллионников со словами "клев" и "клевать": например, "клюет ли карась в сильный дождь" или "на что чаще всего клюет сазан".

Оказалось, что с мая по сентябрь пользователи интернета задают в два раза больше запросов про клев, чем в остальные месяцы. Пик интереса к рыбалке наступает в июне-июле.

Чаще всего рыбалкой интересуются жители Волгограда, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Омска, Воронежа, Краснодара, Перми, Ростова-на-Дону и Казани, а меньше всех - в Москве и Санкт-Петербурге.

Судя по числу поисковых запросов большинство россиян предпочитают удить рыбу частиковых пород, но в каждом регионе популярностью пользуется свой вид. К примеру, в Ростове-на-Дону пятерка интернет-запросов выглядит так - сазан, щука, карась, пеленгас и карп, в Краснодаре - щука, карась, карп, сом и сазан, в Волгограде - карась, щука, карп, лещ и окунь.

Аналитики также выяснили самую характерную рыбу для каждого российского миллионника. Например, в Санкт-Петербурге - это корюшка, в Красноярске - хариус, в Краснодаре - ласкирь, в Нижнем Новгороде - гольян, в Самаре - жерех, в Казани - берш, в Уфе - подуст, в Новосибирске - ленок, Екатеринбурге и Челябинске - рипус, в Москве - осетр, в Омске - стерлядь. Для Ростова-на-Дону самая характерная рыба - это пеленгас: про нее здесь спрашивают в 12 раз чаще, чем в среднем по всем другим городам.

Пользователи также задают запросы про рыболовные туры в России и за рубежом. Внутри страны самые популярные регионы - это Камчатка, Мурманская область, Карелия, Сахалин и Астраханская область. Среди зарубежных направлений лидируют - Монголия, Норвегия, Финляндия, Абхазия и Турция.

На Камчатке рыбаки чаще всего останавливаются в Петропавловске-Камчатском, где средняя цена за ночь в гостинице составляет 7700 рублей, Паратунке - 9210 рублей и Термальном - 14 540 рублей. Самые популярные места в Мурманской области - это Териберка - 8990 рублей и Кильдинстрой - 14 660 рублей. В Карелии - это Ляхта - 8205 рублей и Рюттю - 12 190 рублей.

На юге России стоимость мест отдыха с платной рыбалкой гораздо ниже. Например, в Ростовской области цена размещения в Николаевке составляет в среднем 1700 рублей за ночь, а в Арпачине - 7715 рублей. В Волгодонске можно будет порыбачить и отдохнуть за 4840 рублей в сутки, в Аксае - за 4520 рублей, в Таганроге - 2620 рублей.

Пользователи интернета также ищут разнообразные рыболовные товары, от ледобуров до мормышек. Самые популярные - спиннинги, катушки, эхолоты, воблеры и удочки. Сейчас цены на спиннинги в интернет-магазинах начинаются примерно от 130 рублей и доходят до 270 тысяч и выше. Разброс цен на воблеры - от восьми рублей до 7,5 тысячи за штуку, на эхолоты - от двух до более чем 790 тысяч рублей.