Всегда здесь купались: жители Новосибирска отказываются уходить с диких пляжей

В ГУ МЧС ситуацию с количеством ЧС на пляже назвали крайне сложной. С начала года в регионе утонули 45 человек, 16 из них – дети, рассказал корреспонденту VN.ru главный государственный инспектор по маломерным судам Сергей Кудинов. По словам представителя МЧС, сибиряки как правило тонут на так называемых «диких» пляжах и совсем уж отдаленных от спасательных постов местах.

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«Причин, по которым тонут люди, много. Основные - аномальная жара и холодная вода. Люди заходят в воду, попадают в холодное течение, в результате чего тело сводит судорогой», - рассказал Сергей Кудинов во время рейда по берегу Юго-Западного котлована.



По словам представителя ведомства котлован в Ленинском районе относится к опасным объектам. Большая – почти 30 метров глубина – богата на те самые коварные холодные течения, где можно легко утонуть, а обрывистые берега не позволят выбраться даже физически сильному человеку. За пять лет котлован унес жизни семерых человек, но жители Новосибирска упрямо продолжают здесь купаться.

«Сколько лет сюда ходим и будем ходить! Я плавать умею, дети тоже», - говорят сами отдыхающие.



Спасатели МАСС, которые каждый день находятся здесь на посту рассказали, что выгнать горожан с этого места не получится.

«Большой спальный массив, рядом вода – ехать никуда не надо, только вышел из дома плавай. Прекратить получится разве что только рублем», - поделились они.



Сотрудники МЧС ограничиваются уговорами. Вместе с представителями правоохранительных органов и представителями местных администраций они проводят рейды, где напоминают новосибирцам об ответственности.

В последнее время к профилактической работе подключают техсредства – на «вооружении» ведомства есть БПЛА, с помощью которых спасатели мониторят дикие места.