В Приангарье планируют развивать автомобильный туризм

Еще во время проведения ПМЭФ-2024 губернатор Приангарья Игорь Кобзев и президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев подписали договор о сотрудничестве.

Теперь же глава региона заявил, что в Иркутской области готовятся к разработке новые автомобильные туристические маршруты. Уже прошло соответствующее совещание, на котором были определены среднесрочные и долгосрочные задачи.

Прежде всего планируется стимулировать посещение региона путешественниками. В ближайшее время должен быть составлен подробный план взаимодействия властей Иркутской области с Ассоциацией, которая предоставит своих экспертов для утверждения конкретных мероприятий.

Депутаты парламента Иркутской области хотят адаптировать местное законодательство под нужды туристического бизнеса.

На прошедшем форуме «Россия» Игорь Кобзев рассказал, что одним из центров туристической отрасли региона будет озеро Байкал.