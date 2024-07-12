Куда сходить летом в Москве: путеводитель

Москва – это город-миллионник с магазинами, достопримечательностями, парками, историческими улицами и развлечениями для детей и взрослых. Летом возможностей для отдыха в столице еще больше: открываются террасы, запускаются аттракционы, проводятся сотни мероприятий. Как туристу не заблудиться в главном мегаполисе России – читайте в материале «ФедералПресс».

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Поесть

В 2023 году в городе работало 20,9 тысячи ресторанов, кафе, баров и других заведений. В столице можно попробовать кухни стран мира: итальянскую, японскую, вьетнамскую, грузинскую, белорусскую и так далее.

Рестораны и кафе в столице везде: известные рестораны фастфуда, кофейни, пекарни, столовые. В торговых центрах работают фудкорты с едой на любой вкус. Турист даже с самым минимальным бюджетом найдет подходящее заведение.

В столице есть улицы, на которых в каждом доме работает хотя бы одно заведение с едой. Это Арбат и Новый Арбат, Никольская, Кузнецкий мост, Рождественка и другие.

Еще один вариант – это супермаркеты с собственными кухнями. Москва – развитый город, поэтому даже в продуктовом магазине вы найдете суши, пельмени, салаты, выпечку и другие блюда.

Погулять

В Москве находятся сотни исторических зданий и достопримечательностей. Поэтому гулять там можно неделями. Предлагаем три маршрута, которые захватывают главные локации города.

Маршрут № 1

Приезжаем на станцию метро «Деловой центр» и выходим с нее в сердце Moscow City. Здесь можно сделать фотографии, побродить между небоскребов и полюбоваться на них.

От Moscow City переходим дорогу и попадаем на Краснопресненскую набережную. Вдоль реки идем до улицы Новый Арбат мимо Дома правительства и гостиницы «Украина». Рядом с отелем автолюбители могут посмотреть на люксовые машины.

По Новому Арбату идем до конца, по пути любуясь кинотеатром «Октябрь», Московским домом книги и архитектурой. Здесь же можно попить чай или кофе на летней террасе с видом на оживленную улицу.

В конце улицы расположен кинотеатр «Художественный». Если пойти с Нового Арбата направо, то попадете на Старый Арбат. Идем так же до конца и выходим на Садовое кольцо. Сразу же слева увидите здание Министерства иностранных дел РФ, а справа от Арбата можно спуститься в метро.

Маршрут № 2

Доезжаем до станции «Парк Победы» и на выходе из метро оказываемся на Поклонной горе. Здесь можно сходить в музей Победы, прогуляться по парку и посмотреть на Георгиевскую церковь.

В 500 метрах от входа в парк находится Триумфальная арка. Около нее фотографируются туристы. Высота сооружения – примерно как 9-этажный дом.

От Триумфальной арки идем дальше по Кутузовскому проспекту. По пути встречается архитектура 1950-х годов, скверы и памятники. Издалека даже можно увидеть Moscow City.

В конце Кутузовского проспекта можно продолжить маршрут № 1 – от Нового Арбата и дальше. Либо пройти направо по набережной Тараса Шевченко до Большой Дорогомиловской улицы: там Киевский вокзал, торговый центр «Европейский» и метро.

Маршрут № 3

И наконец маршрут, который захватывает главную достопримечательность России – Красную площадь. Приезжаем на станцию «Китай-город». Сразу же за ней найдете парк «Зарядье» с подвесным мостом и видом на одну из семи сталинских высоток.

От «Зарядья» продвигаемся к Красной площади. В парке расставлены указатели, поэтому заблудиться трудно. На выходе из парка вы увидите собор Василия Блаженного и Спасскую башню.

На площади стоит ГУМ. В него тоже стоит зайти ради известного мороженого и советского дизайна. В магазине сохраняют антураж СССР: музыкой, оформлением и униформой сотрудников.

В противоположном от собора конце площади находится Государственный исторический музей. Проходим мимо него, сворачиваем налево и оказываемся у могилы неизвестного солдата. Здесь каждый день с 8:00 до 20:00 ежечасно сменяют караул.

После просмотра смены караула можно пройтись по Александровскому саду и зайти в подземный торговый центр «Охотные ряды». Отсюда возвращаемся на площадь и сразу же сворачиваем налево на пешеходную улицу Никольскую. В конце вы выйдете на Центральный детский магазин.

От ЦДМ идем налево по Театральному проезду и выходим на ЦУМ и Большой театр. Здесь же со станции «Театральная» можно уехать в любую точку города.

Развлечься

В Москве можно легко найти себе развлечение: достаточно ввести запрос в поисковик. Человеку предложат прогулки по Москве-реке, парки аттракционов, музеи, смотровые площадки и многое другое. Расскажем вам о нескольких из них.

В 2023 году в столице запустили речной транспорт. Прокатиться на нем можно по карте метро «Тройка» за 150 рублей в будни и за 300 рублей – в выходные.

Также гости столицы могут поплавать на частных теплоходах. С воды открывается вид на достопримечательности города.

Любители экстрима могут сходить на телебашню «Останкино». На экскурсии вы увидите город с высоты 113-го этажа. Там же находится ресторан «7 небо» с вращающимся полом.

Еще одна смотровая площадка есть в Moscow City. Она находится на 89 этаже башни «Федерация». На экскурсии вас угостят мороженым и шоколадом.

Если вы хотите увидеть город с высоты бесплатно, то приезжайте на смотровую Воробьевых гор или на Крылатский холм. Оттуда видно Moscow City и МГУ им. Ломоносова.

По данным на 2023 год, в Москве работает 440 музеев и выставочных площадок. Самые известные из них: Третьяковская галерея, Музей Победы, Государственный исторический музей, Музей космонавтики, Оружейная палата и так далее.

Также в столице 500 парков: там можно организовать пикник, погулять среди растений или покататься на аттракционах. Вот некоторые из них: Остров мечты, Измайлово, парк Горького, ВДНХ, Царицыно, парк в Сокольниках и другие.

Походить по магазинам

Потратить деньги в столице можно везде. В 2018 году в Москве насчитывалось 600 торговых центров. Самые крупные из них:

«Авиапарк»;

«Европейский»;

ГУМ;

ЦУМ;

«Охотный ряд»;

Центральный детский мир;

«Афимолл»;

МЕГА (всего их три в разных районах города и за ним);

«Вегас» (их тоже три).

Найти развлечение по душе в столице просто. Достаточно понимать, чего вы хотите, и иметь доступ в интернет. Тогда отдых в Москве вам точно понравится.

Напомним, россияне стали чаще путешествовать самостоятельно. С 2021 года 62 % граждан организовывали отдых без помощи туроператоров.