Российские туристы все чаще выбирают all inclusive внутри страны

В России стремительно растет число бронирований отелей с системой «все включено» и «ультра все включено». Спрос на турпакеты вырос в два раза, а на самостоятельные поездки — на 25%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на B2B.Ostrovok.ru.

© BFM.RU

Согласно этим данным, летом размещение в отелях с подобным форматом стоит в среднем 17,8 тысячи рублей за ночь, рост цены год к году составил 15%.

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России, гендиректора турфирмы «Дельфин» Сергея Ромашкина, рост спроса на внутренние направления с «все включено» связан с тем, что это лучшее, что представлено на рынке:

— Практически все эти отели четыре и пять звезд, есть очень ограниченное количество отелей три звезды, но это экономный all inclusive, туристы все-таки хотят получить максимум от отеля. Наверное, рост спроса происходит во всех сегментах, но all inclusive растет опережающим образом. Я согласен с оценкой, что в этом году в этом сегменте рост спроса, наверное, 25-30%. Лидер — Краснодарский край, поскольку все-таки этот формат ближе к пляжному отдыху. В Краснодарском крае безусловный лидер — это Анапа, там, наверное, около 30-40% отелей работают именно в этом формате. Центр Сочи — это другая аудитория: родители в основном без детей, более взрослая аудитория, которая предпочитает размещение на завтраках, с тем чтобы вечером можно было выйти в город, походить по ресторанам. Там этот формат [all inclusive] не приживается, люди хотят городской жизни. В Подмосковье достаточно скромно представлен, я думаю, что 10-15% работают в таком формате, и, честно говоря, новых отелей мы не видим, которые переходили бы на этот формат. Скорее всего, это связано с тем, что это вызовет удорожание размещения, соответственно, эта наценка будет суммирована туристами, получится не очень хорошо с точки зрения кошелька».

— Замечали ли вы в прошлые годы активный рост у «все включено»? Или только 2024 год отметился таким резким скачком?

— В прежние годы этот формат тоже рос, как и другие сегменты рынка, в этом году он растет опережающе. Может быть, больше денег стало на руках у наших туристов, и то, что казалось раньше дороговато, сейчас кажется уже приемлемо по цене.

Business FM попробовала найти и под видом клиента забронировать отели с системой «все включено». Большая их часть действительно расположена на черноморском побережье, во многих свободных дат нет до середины сентября. В Подмосковье тоже есть, но их значительно меньше.

Вот что рассказали в двух отелях в Анапе:

— Здравствуйте, я бы хотела в вашем отеле забронировать номер с 19 по 28 августа, двое взрослых будет.

— По стоимости — 215 412 рублей.

— «Все включено» при этом?

— Да. Анимация есть — и детская, и взрослая в течение дня и вечера. Спа-комплекс, бассейны, бары. Косметические услуги и массаж только за дополнительную плату.

***

— Можем предложить стандартный номер с видом на город, 35 квадратных метров, по стоимости 275 600 рублей. Далее будет стандартный номер с боковым видом на море, по стоимости 291 960 рублей, делюкс с прямым видом на море, 40 квадратных метров, по стоимости 316 850 рублей. В стоимость вне зависимости от выбранной категории включены трехразовое питание по системе «шведский стол», промежуточное, круглосуточное питание, алкогольные, безалкогольные напитки. Алкоголь до 23:00 на территории отеля. Акватермальная зона спа, финская сауна, аромасауна, турецкий хамам, два крытых бассейна, также открыт подогреваемый бассейн. Тренажерный зал и парковка круглосуточно. Также есть пляжный комплекс, он оборудован, на пляжном комплексе функционируют снек-бар промежуточного питания, ресторан, который расположен на берегу моря.

***

Отель в Звенигороде, там all inclusive:

— Есть стандартный номер, 14 квадратных метров, с большой кроватью. Стоимость проживания 192 100 рублей.

— Алкоголь будет включен?

— Включен алкоголь.

— А можете рассказать про активности на территории?

— Анимационные мероприятия с 10 до 23 часов, бассейн, хамам, баня и купель. Прокат — самокаты, ролики. Перекусы в течение всего дня, с 11 до 19 часов. Есть аренда гриль-домика и мангальные беседки — платная услуга. Тренажерный зал, спортивная детская площадка.

***

В тверском отеле есть нечто похожее на формат all inclusive:

— У нас есть номера категории «стандарт», 18 квадратных метров, вид на Волгу. Питание проходит по системе «шведский стол», по стоимости 146 тысяч.

— А all inclusive есть?

— Нет, есть именно выбор по питанию, также в ваше проживание будут входить тренажерный зал (круглосуточно), бильярд (круглосуточно), настольный теннис, анимационные шоу-программы, парковка, КПП, мангальные площадки. Мы расположены на берегу Волги, у нас свой песчаный пляж, стоят шезлонги, также выдаются полотенца. Алкогольная продукция не входит в стоимость, ее можно будет приобрести за дополнительную плату, заказав по меню. Есть прокат водомоторной техники, велосипеды, самокаты, большой теннис за дополнительную плату. Также есть два массажиста. Обертывание, скрабирование, баня.

Аналитики B2B.Ostrovok по результатам опроса агентов говорят, что 59% респондентов связывают популярность формата в России с привычкой туристов выбирать «все включено» за рубежом.