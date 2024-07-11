Туристов на Кубани предупредили о 41-градусной жаре

Рекордную жару ожидают в Краснодарском крае с 12 по 15 июля. На Кубани будет до 41 °C, а на Черноморском побережье воздух прогреется до 37. Синоптики обещают, что в Сочи столбики термометров поднимутся до +30 °C. Туапсе встретит туристов зноем в 34 °C. В Анапе, Темрюке и Ейске температура дойдет до 35 °C. Самыми жаркими городами станут Геленджик и Приморско-Ахтарск – там ожидается до +36 и +38°C соответственно.

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Стоит отметить, что знойная погода на Черноморском и Азовском побережьях сохраняется с начала недели. В понедельник, 8 июля, температурные рекорды были побиты сразу в четырех городах, сообщают СМИ. В Туапсе термометр показал +34,1 °C, в Анапе воздух прогрелся до +38,6, а в Краснодаре стоял 38,5-градусный зной. Самым жарким городом стал Приморско-Ахтарск – там зафиксировали 40,7 °C.

Чтобы с комфортом пережить жаркие деньки, МЧС России рекомендует носить одежду из натуральных тканей, не забывать дома кепки и шляпы, пить побольше воды и почаще отдыхать в тени. А от физических нагрузок и алкоголя в зной лучше отказаться.

Ранее TourDom.ru писал, что в Москве ждут жару, какой не было 100 лет.