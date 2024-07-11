В Сочи пройдет международный лыжный турнир "Горный орел"
Международный лыжный турнир "Горный орел" пройдет на олимпийском комплексе трамплинов в горном кластере Сочи с 26 по 28 июля. Об этом сообщается на сайте администрации города-курорта.
"В Сочи состоится международный лыжный турнир ["Горный орел"]. Спортивные соревнования пройдут с 26 по 28 июля в горном кластере на олимпийском комплексе трамплинов "Русские горки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение трех соревновательных дней в рамках турнира пройдут индивидуальные и командные старты среди мужчин и женщин в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.
Курортный город принимает лыжный турнир "Горный орел" во второй раз. В прошлом году в соревнованиях в Сочи приняли участие порядка 100 спортсменов, среди них были представители Беларуси, Казахстана и России.
Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2023 году его посетили почти 7,6 млн туристов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты.