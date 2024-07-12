Туристы в Сочи шокированы фекальными реками, стекающими в море

Жители одного из микрорайонов Сочи пожаловались на зловонные ручьи, которые стекают по улицам прямо в море. Отдыхающие в курортном городке туристы стараются их обойти, но это не так просто сделать.

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«Отдых в микрорайоне Чкаловский считается бюджетным, там расположено множество мини-отелей. Но туристы вынуждены ходить по канализационным лужам и купаться в море, от которого невозможно воняет», – пишет издание sochi1.ru.



Местные жители уверены, что вонь стоит из-за того, что насосная станция не справляется с потоком нечистот. Очевидцы считают, что в ливневку течет именно канализация, потому что от этой трубы смердит настолько, что на пляже просто невозможно находиться.

Приезжие туристы шокированы, что им приходится наслаждаться не ароматом моря, а дышать неприятным воздухом. Но деваться им некуда, потому что в разгар сезона новое жилье уже не найти.

Напомним, в Сочи решили повысить курортный сбор.