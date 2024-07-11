Эксперты: многие путешественники не заметят введение туристического налога

Муниципалитеты получат право вводить туристический налог с 2025 года. Собранные средства помогут улучшить инфраструктуру популярных курортных мест. При этом туристы могут даже не заметить его введения. Закон о туристическом налоге принят и одобрен Советом Федерации 10 июля.

В 2025 году ставка туристического налога должна составлять не более 1%, в 2026 году - не более 2%, в 2027 году - не более 3%, в 2028 году - не более 4%. Максимальную ставку в размере 5% можно будет использовать только в 2029 году.

"Муниципалитеты получат право самостоятельно принимать решение о введении на своей территории туристического налога и определении его ставок", - говорит первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди.



Перед тем, как распространить право введения туристического налога на все регионы, в России был проведен эксперимент: туристический сбор с 1 мая 2018 года было разрешено взимать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге и на территории "Сириуса". Его максимальная ставка составляла 100 рублей в сутки. В 2023 году за счет туристического сбора в Геленджике было собрано 72 млн рублей, рассказал заместитель главы города-курорта Александр Кузнецов. Деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство городских общественных пространств, скверов, набережных.

Взимать налог будут не с человека, как это было при курортном сборе, а с отеля за каждый занятый номер. Поэтому эксперты уверены, что туристы не почувствуют введения нового налога и цены на отдых не вырастут. Гостиничный сектор будет предоставлять путешественникам скидку на величину налога, чтобы выдерживать конкуренцию с другими отелями и частным сектором, считает Михаил Косов, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Введение налога положительно скажется на местных бюджетах. Так как поступления по туристическому налогу станут для них дополнительным источником доходов, отмечает Михаил Косов. Введение налога снимает противоречие: в течение ряда лет увеличение турпотока не оказывало прямого эффекта на увеличение поступлений в муниципальный бюджет, говорит Алиса Бирюкова, глава администрации города Суздаль.

Далеко не во всех случаях введение налога целесообразно, считает Дмитрий Землянский, директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской Академии. К примеру, если стоимость оплаты не большая, туристов немного. Поэтому так важно было предусмотреть гибкость в установлении ставки налога регионами. У них будет возможность самостоятельно решать, нужен ли налог вообще на конкретной территории и какую ставку для него установить.