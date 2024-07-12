В Кисловодске пройдет второй Фестиваль солнечного сыра

В Кисловодске в эти выходные пройдет второй Фестиваль солнечного сыра, который соберет лучших производителей сыров и других эксклюзивных продуктов со всего юга России.

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Фестиваль будет проходить на Курортном бульваре с 13 по 14 июля. В эти дни там появится появится ремесленная деревня с домами сыровара, войлока, керамики, гончарного дела, мастерская рун и кузнечный двор.

«В этом году наш второй Фестиваль солнечного сыра обещает стать еще интереснее! Мы расскажем на всю страну про российских предпринимателей и про совершенно разные сорта сыров, изготавливаемых именно у нас на юге страны. Гости фестиваля смогут узнать об истории возникновения сыра на курорте и принять участие в больших сырных гонках. Завершать программу будет вечернее музыкальное шоу в стиле древних славян», — сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.



По его словам, участниками станут 14 фермеров и производителей отечественных сыров. Организаторы представят множество уникальных и вкусных локаций, настоящую ремесленную деревню и иллюзионные представления.