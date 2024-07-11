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Лист ожидания РЖД не оправдал ожиданий туриста

Туристы продолжают присматриваться к новой услуге РЖД под названием «лист ожидания», который позволяет купить отказные билеты на те поезда, где распроданы все места. Несмотря на заявления пресс-службы перевозчика об активном и успешном использовании услуги тысячами пассажиров, не все из них остаются довольными новинкой.

Лист ожидания РЖД не оправдал ожиданий туриста
© РИА Новости

Турист поделился личным неудачным опытом использования новинки. По его мнению, система работает не так стабильно, как заверяют разработчики. Пассажиру было нужно уехать из Петербурга в Москву минувшей ночью. На нужный состав № 159/160 Петрозаводск – Москва мест не было, и потому турист оставил запрос в лист ожидания на нижнюю полку в купе.

Будучи осведомленным в тонкостях ж/д-перевозок, он понимал, что в составе этого поезда есть вагоны беспересадочного сообщения Рускеала – Москва, которые в нужные даты в середине недели не будут заполнены под завязку. А за двое суток до отправления продажи в них будут открыты на всем протяжении маршрута, а не только с конечной станции.

К удивлению туриста, к назначенному времени лист ожидания не прислал никаких оповещений. Подумав, что это могло быть вызвано большой очередью, он зашёл в систему бронирования. И – о, ужас – там билетов было в достатке, что означало, что аншлага на эти места нет и оповещение должно было поступить. Турист купил нужные места из открытой продажи. Вскоре разобрали и все оставшиеся, а оповещение от листа ожидания за двое суток до отправления так и не пришло.

Пассажир предполагает, что проблемой стало именно наличие беспересадочных вагонов, что слегка оправдывает перевозчика-монополиста, но не амнистирует – инструмент должен работать, несмотря на дополнительные вводные.

Ранее TourDom.ru писал, что у РЖД появились очереди на поезда с распроданными билетами.

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