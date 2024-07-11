Лист ожидания РЖД не оправдал ожиданий туриста

Туристы продолжают присматриваться к новой услуге РЖД под названием «лист ожидания», который позволяет купить отказные билеты на те поезда, где распроданы все места. Несмотря на заявления пресс-службы перевозчика об активном и успешном использовании услуги тысячами пассажиров, не все из них остаются довольными новинкой.

Турист поделился личным неудачным опытом использования новинки. По его мнению, система работает не так стабильно, как заверяют разработчики. Пассажиру было нужно уехать из Петербурга в Москву минувшей ночью. На нужный состав № 159/160 Петрозаводск – Москва мест не было, и потому турист оставил запрос в лист ожидания на нижнюю полку в купе.

Будучи осведомленным в тонкостях ж/д-перевозок, он понимал, что в составе этого поезда есть вагоны беспересадочного сообщения Рускеала – Москва, которые в нужные даты в середине недели не будут заполнены под завязку. А за двое суток до отправления продажи в них будут открыты на всем протяжении маршрута, а не только с конечной станции.

К удивлению туриста, к назначенному времени лист ожидания не прислал никаких оповещений. Подумав, что это могло быть вызвано большой очередью, он зашёл в систему бронирования. И – о, ужас – там билетов было в достатке, что означало, что аншлага на эти места нет и оповещение должно было поступить. Турист купил нужные места из открытой продажи. Вскоре разобрали и все оставшиеся, а оповещение от листа ожидания за двое суток до отправления так и не пришло.

Пассажир предполагает, что проблемой стало именно наличие беспересадочных вагонов, что слегка оправдывает перевозчика-монополиста, но не амнистирует – инструмент должен работать, несмотря на дополнительные вводные.

Ранее TourDom.ru писал, что у РЖД появились очереди на поезда с распроданными билетами.