Российский бортпроводник, названный в Сети секс-бомбой, оказался женат

Бортпроводник «Аэрофлота», покоривший Сеть, оказался женат. Выяснилось, что 35-летний Даниил живет в Москве, владеет двумя иностранными языками.

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О личности мужчины сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мужчина, ставший популярным после публикации видео, на котором он проводил инструктаж перед полетом, женился год назад. У пары нет детей.

Даниил учился в испанской школе, высшего образования у него нет. Мужчина поступал в вузы, но бросал учебу.

Он владеет английским и испанским языками, играет на гитаре и красиво поет. Даниил занимается единоборствами и фитнесом.

По данным источника, ему поступало предложение стать официальным лицом авиакомпании. Однако Даниил отказался и сделал выбор в пользу профессии бортпроводника.

Ранее сообщалось, что российская туриста трижды потеряла сознание, пока ждала вылета из Антальи в Пермь. Говорилось, что в турецком аэропорту ей не оказали никакой помощи и предложили ехать в больницу.