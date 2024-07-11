Депутат Тарбаев прокомментировал введение туристического налога в России

Председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев прокомментировал введение туристического налога в России.

«Для начала напомню, что сейчас в ряде регионов проходит эксперимент по курортному сбору. Эксперимент оказался весьма успешным — только в 2023 году в Краснодарском крае, Ставропольском крае и Алтайском крае суммарно было собрано и направлено 1,5 млрд рублей курортного сбора на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры в 15 муниципальных образованиях», — заявил он в беседе с Life.ru.



Как отметил Тарбаев, введение плавающей ставки для туристического налога позволит избежать скачка цен на размещение. Кроме того, налог позволит выводить средства размещения из «серой зоны».

С появлением туристического налога механизм контроля будет двойным, поскольку эта норма коррелирует с другим законопроектом, который предусматривает введение обязательной классификации для большей части средств размещения, добавил депутат.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с газетой «Известия» высказался о перспективах введения туристического налога в России.