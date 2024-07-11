Туристки разыскивают бортпроводника из завирусившегося ролика

Сотни туристок мечтают полетать с бортпроводником «Аэрофлота», видео с которым завирусилось в соцсетях. Оно набрало несколько миллионов просмотров за пару дней. В ролике мужчина крепкого телосложения с невозмутимым лицом демонстрирует работу спасательного оборудования.

© tourdom.ru

Он делал это так брутально, что интернет-пользовательницы не смогли остаться равнодушными.

© соцсети

Не оставил красавец-мужчина равнодушными и подписчиц «Крыши ТурДома»:

«Тот самый момент, когда турбулентность началась уже на земле». «Ему надо сниматься в “50 оттенках “Аэрофлота”», – шутят туристки.



При этом поклонницы всерьез требуют назвать им номера рейсов, на которых можно посмотреть инструктаж по технике безопасности вживую. Так что симпатичному бортпроводнику впору нанимать телохранителя.

Некоторые участники обсуждения предположили, что красавчика наняли для рекламы, а на самом деле он не входит в кабинный экипаж нацперевозчика. Миф опровергла читательница телеграм-канала:

«Отличный проводник. В прошлом году летела вместе с ним. Я аэрофоб, но поговорила с ним и успокоилась. Очень коммуникабельный, вежливый», – рассказала девушка.



Есть и те дамы, кого внешность стюарда не впечатлила. По их мнению, в бортпроводнике главное, чтобы он профессионально исполнял свои обязанности, а эстетическая составляющая не так важна.