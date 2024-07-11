Интерес к озерам Южного Урала вырос у отдыхающих более чем на 50%

Жители Челябинской области с наступлением лета стали активно выезжать на отдых на определенные озера, уже успевшие стать популярными.

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В рейтинг самых востребованных природных озер для отдыха южноуральцев вошли Увильды, Чебаркуль, Тургояк, Кременкуль и Малые Аллаки, сообщают аналитики «МегаФона».

Кроме того, максимальное число отдыхающих было зафиксировано 16 июня. Тогда на озерах было зафиксировано на 23% больше отдыхающих, чем в обычный день.

Интересно, что объем интернет-трафика, использованного в популярных зонах отдыха, увеличился на 67% в первый месяц лета – жители Челябинской области все активнее пользуются социальными сетями, слушают музыку и отправляют фотографии и видео через мессенджеры.

Для обеспечения комфортного пребывания местных жителей и гостей региона этим летом компания «МегаФон» обновила оборудование рядом с водоемами, включая Кременкуль, Малые Аллаки и Увильды, где число посетителей с начала года выросло более чем на 11%.

«Южный Урал известен своими озерами и живописными местами. Отдыхать на водоемы приезжают не только жители региона, но и путешественники из соседних областей. Для того, чтобы они всегда оставались на связи, мы проводим модернизацию сети. Сейчас средняя скорость мобильного интернета в наиболее популярных местах может достигать 50 Мбит/с», – рассказал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.



Так, с начала текущего года телекоммуникационная компания осуществила существенную модернизацию своей сети в регионе, охватившую свыше 580 объектов в 220 населенных пунктах Южного Урала. Была повышена эффективность существующей инфраструктуры в Челябинске, Магнитогорске и Озерске.