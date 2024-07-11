Российские туристы заинтересовались турами на Дальний Восток

В некоторые районы региона продажи билетов выросли вдвое. Многих отдыхающих привлекает дикая природа ДФО, а также возможность сплавиться по рекам и заняться дайвингом.

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Летом 2024 года спрос на авиабилет до Южно-Сахалинска вырос вдвое. Во Владивосток путешествовать стали на 9% чаще, а в Хабаровск — на 5%. В за тот же период популярность рейсов в Улан-Удэ выросла на 33%. Такую статистику предоставил сервис «Яндекс Путешествия». Об этом пишет портал «Лента.ру».

В этом регионе наибольшим спросом пользуются маршруты для пешего туризма. Также отдыхающих привлекает возможность сплавиться по рекам, порыбачить и понаблюдать за дикими животными. Приморский край предоставляет определенные возможности для поклонников дайвинга и различного водного спорта.

Отмечается и выросший спрос на авиабилеты до Казани, Алтайска и Волгограда. Власти последнего отметили, что Волгоградскую область с начала года уже посетило около 800 тысяч отдыхающих.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС по Камчатскому краю спасли двух молодых заблудившихся туристов.