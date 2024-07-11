В России определили лучшие проекты промышленного туризма

В России подвели итоги национальной премии в области внутреннего туризма «Маршрут построен». Лауреатами номинации «Промышленный туризм» стали «Моспром», Трубная металлургическая компания и турагентство «Новосибирск». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ТМК, туристический маршрут компании «Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода» Северского трубного завода (входит в состав ТМК) стал еще и победителем народного голосования.

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«Промышленный туристический маршрут „Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода“ был запущен на СТЗ в 2022 году и включает посещение музейного комплекса „Северская домна“ и современного производства. В музее в ходе экскурсии туристы знакомятся с аутентичным оборудованием и цехами XIX века, а на современном передовом предприятии — с технологией производства стали и стальных горячекатаных труб», — рассказали в компании.



По словам руководителя направления промышленного туризма ТМК Анны Трепаловой, только за 2023 год «Северскую домну» посетили более 20 тыс. человек. Сейчас на предприятии планируют запустить единую систему промтуризма на нескольких заводах, что позволит продемонстрировать широкой публике современное производство и повысить престиж рабочих профессий.