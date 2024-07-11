В Челябинской области появился рейтинг самых популярных озер

В Челябинской области 11 июля составили рейтинг самых популярных озер. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании «МегаФон», первое место заняли Увильды.

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«С начала лета наибольшую популярность среди отдыхающих челябинцев завоевали озера Увильды, Чебаркуль, Тургояк, Кременкуль и Малые Аллаки. Причем в самый популярный день, 16 июня, к водоемам приехало на 23% больше людей, чем в обычный будний день», — рассказали URA.RU в «МегаФоне».



По данным аналитиков, интерес к отдыху у воды в регионе значительно возрос по сравнению с 2023 годом. В июне количество отдыхающих у озер в Челябинской области увеличилось на 61%, а объем интернет-трафика в популярных местах отдыха вырос на 67%. Это свидетельствует о том, что жители активно используют мобильные устройства для общения и развлечений на природе.

«Область известна своими озерами и живописными местами. Отдыхать на водоемы приезжают не только жители региона, но и путешественники из соседних областей. Для того чтобы они всегда оставались на связи, мы проводим модернизацию сети», — заявил директор «МегаФона» в регионе Сергей Денисов.



В компании отметили, что делают челябинцы в своих телефонах, пока отдыхают на берегу. Многие из туристов заходят в соцсети, слушают музыку и отправляют фото и видео в мессенджерах.