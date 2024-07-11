В Обояни Курской области благоустроят городской пляж

В Обояни Курской области планируют обустроить местный пляж. Город принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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Проект «О.Берег» нацелен на развитие территории пляжа и создание комфортных условий для отдыха на берегу реки Псел.

— В название проекта заложен двойной смысл. «О.Берег» — это и «обоянский берег», и пространство «около берега», — отметил специалист-архитектор Центра компетенций развития городской среды Курской области Павел Киреев. – Здесь создадут функциональные зоны, обеспечат высокие нормы безопасности, комфорта и доступности для городского пляжа, а также организуют пешеходный прогулочный маршрут. Раньше на пляже проходили праздники, и мы хотим сохранить эту точку притяжения.



На пляже установят теневые навесы, организуют места для тихого отдыха, концертов и торговли. Территория пляжа станет доступна для маломобильных граждан. Также специалисты дополнительно проведут озеленение.