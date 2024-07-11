В Геленджике появится бьюти-зона

Геленджик — одна из любимых летних локаций россиян, куда летом стекаются тысячи гостей со всех концов страны. В городе и окрестностях есть на что посмотреть — начиная с памятников архитектуры и заканчивая живописными Плесецкими водопадами.

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Но больше всего туристов и гостей Геленджика манят местные пляжи. Искупаться в море, понежиться на песке или от души поесть вареной кукурузы — здесь каждый найдет себе занятие по душе. Однако на классических развлечениях список не заканчивается.

На несколько дней в начале июля в Геленджике появится зона красоты со всеми сопутствующими атрибутами. В бьюти-баре от компании Avon будут работать визажисты, которые помогут выбрать помаду и сделают всем желающим макияж губ. Запечатлеть мейк можно в фотозоне.

Если соберетесь в Геленджик, советуем составить план путешествия, чтобы точно увидеть все локации города!