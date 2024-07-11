Какие отели стали чаще выбирать туристы в Крыму: ответили эксперты

Туристы стали охотнее отдыхать в Крыму: по данным платформы для гостиничного бизнеса Travelline, количество бронирований в отелях 3* с заездом в конце июня и первой декаде июля увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным 14-дневным периодом прошлого года. В категории до 2* спрос вырос на 42%, а в более дорогих объектах 4–5* – на 6%. При этом платформа показывает, что многие туристы принимают решение об отдыхе в Крыму не заранее, а прямо сейчас. В категории 3* за последние 2 недели создано на 7% больше новых бронирований, чем в такой же период прошлого года.

© tourdom.ru

Одним из факторов, привлекающих гостей, стала цена. В среднем одна ночь в номере 3* обходится в 9690 руб., в то время как в Краснодарском крае такое же размещение стоит 11 540 руб. Отели 4–5*, по данным Travelline, в двух регионах стоят примерно одинаково – около 20 тыс. за номер. Опрошенные нами эксперты отмечают, что цены – не единственная причина роста спроса.

«Видимо, люди устали бояться», – сказал нам коммерческий директор ТОК «Судак» Геннадий Косарев.



По его словам, загрузка санатория сейчас составляет 80%, год назад было только 40%.

Генеральный директор гостиничного оператора «УК Визант Групп» Нелли Шатова подтвердила, что загрузка лучше прошлогодней, и обратила внимание на увеличение средней продолжительности отдыха. Туристы останавливаются на 9–10 дней, это больше, чем год назад. Значительно выросла также глубина бронирования – благодаря тому, что билеты на поезд снова можно бронировать за 90 дней до отправления.

По словам собеседников ТурДома, гости в Крым приезжают из самых разных регионов. Сдерживающим фактором остается нехватка железнодорожных билетов и их высокая стоимость. Сейчас вплоть до середины августа мест на поездах днем с огнем не сыскать, поэтому те, кто принимает решение об отдыхе в Крыму в последний момент, едут либо на машине, либо прилетают в Сочи и уже оттуда добираются по железной дороге. При этом, как ранее писал ТурДом, иногда поступают жалобы на неработающие кондиционеры.