Сапсерфинг на Каспии: о том, зачем туристы едут в Дагестан и почему не все этому рады

Каждый летний день на Заводском пляже дагестанского города Избербаш начинается одинаково: десятки людей в красных жилетах садятся на сапы и гребут на восток встречать восходящее солнце. И обычно их сопровождает 30-летний владелец сап-станции и член «моржового джамаата» Магомедрасул Паталиев. Поговорили с ним об этой необычной традиции и о его бизнесе.

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Про первую любовь и ненормальный бизнес

— Я родился в Махачкале в семье военных. Все детство пришлось переезжать — учился в Избербаше, Махачкале, Москве, Иваново, Грозном. В каждом городе разные люди, разные народы. Надо было искать общий язык со всеми. Возможно, поэтому я такой коммуникабельный.

Окончил РУДН, занялся бизнесом. Тогда Uber только появился в Москве. Мы с друзьями покупали машины и сдавали их в аренду таксистам. Потом это надоело, я стал искать, чем бы себя занять. А у меня всегда был интерес к воде, люблю плавать. И появилась мысль: закупить сапы в Москве и привезти их на Каспий. И тут бах — ковид. Все закрылось. Через интернет заказывать незнакомую вещь я побоялся. И, как обычно бывает, когда ты свою идею сразу не воплотил в реальность, она на какое-то время забылась, как первая любовь. На следующее лето я поехал в Москву за фудтраком, хотел поставить где-нибудь на пляже. И вдруг на одном водоеме увидел сап-станцию.

Попросил друга в Избербаше узнать, если ли сапы на местных пляжах. Не было. Купил на Avito несколько досок, затем — еще в магазине, загрузил в дядин «Камаз» и повез в Дагестан. Почти полмиллиона рублей у меня ушло на 10 досок. Первая реакция отца была… ну, такая… Мама потом передала его слова: «Он нормальный, да? Такие деньги в ерунду вложил!»

Я собирался разместить по три доски на каждом из пляжей. Главную ставку делал на Городской пляж, самый многолюдный. И вот я приезжаю — тут и выясняется, что там уже кто-то есть с сапами. А я такой человек: если занято, я туда не пойду. И на Приморском пляже тоже уже есть сапы. Друг посоветовал Заводской. То есть у меня остался самый маленький пляж. Вот тут-то я и подумал, что отец прав: зря я это затеял.

Про рассветы и закаты

— Но сезон начинался. Попробовать надо было в любом случае. Это было лето 2021 года. Договорился с администрацией пляжа, они мне дали балкончик своего здания, ночью я там доски хранил, утром спускал их на песок и сдавал за 350 рублей в час.

Основная прибыль пришла, откуда не ждал. У меня попросили взять сапы на рассвете. Разрешил, люди покатались. И как-то все завертелось. Парочка блогеров, один фотограф выложили у себя в соцсетях рассвет на море — и потянулась клиентура. Многие стали бронировать доски именно на рассвет. Пришлось в то же лето еще 5 сапов докупить.

В течение дня тоже брали. Закаты тоже бронировали. Но на рассвет было забито на неделю вперед. Люди приходили компаниями. Даже новички! Сначала это было просто катание. Потом я чаем стал поить. Из дома взял самовар, топил его прямо на пляже. Я хожу с клиентами вместе как инструктор, они же далеко в море заплывают, делаю фото и видео по возможности. Мы и чехлы для телефонов водонепроницаемые бесплатно предоставляем, чтобы сами снимали.

Со временем мы поняли, что часа на рассвет мало. Идеально — полтора. Сейчас у нас цена 750 рублей на рассвет: сап, сопровождение инструктора и чай на берегу. Но скоро цену поднимем, потому что и сервис уже другой. Закончим ремонт и будем чаевничать на красивой веранде.

Кстати, это сами клиенты предложили сделать фиксированную цену за рассвет. А то как бывает: рассчитывают успеть за час, а течение отнесло, и некоторые возмущались: мы же не виноваты, что долго гребли.

Про смешные случаи и технику безопасности

— Страшные случаи? Нет. И неприятных тоже не помню. А вот смешной, но в то же время опасный однажды случился. На сапборде есть страховочный лиш — такая пружинка, которая на липучке крепится к щиколотке. Чтобы, если упадешь с сапа, доску течением не унесло. Мы всегда инструктируем, чтобы не забывали его цеплять. Одна девушка закрепила лиш на ноге, но не вытащила его из-под ручки. Как-то не сообразила. И когда сама упала в воду, нога осталась на сапе, она ж привязана. И залезть обратно она не может. К счастью, я был рядом, а то в панике могла бы и захлебнуться.

В этом году в Махачкале ураган унес саперов далеко в море. В прошлом — тоже был такой шторм, что крыши с домов срывало. Но мы следим за погодой. Если есть хоть какие-то опасения, сразу предупреждаем, чтобы за гряду никто не заплывал, и при малейшем ветерке просим быстро вылезать на берег.

Лицензия для этой деятельности не нужна. Это же не плавсредство. Это как спортивный снаряд. Но проверяющие приходят, МЧС, полиция. Показал им кучу спасательных жилетов, которые мы даем вместе с сапами. Бинокль — мы же следим за теми, кто далеко уплыл, все ли в порядке. Мы, кстати, тонущих часто спасаем на своих сапах. Здесь в проливе бывает сильное отбойное, уносящее в море течение. Даже опытные пловцы могут потерять силы и утонуть.

Про семейный подряд и серф-кафе

— Сейчас проводим уже четвертый сезон. У нас 58 досок (и еще будем докупать 15−20), а еще — жилеты, насос, различное оборудование и целая команда. Мурад, Давид и я сдаем сапы, проводим инструктаж, сопровождаем группы на рассвете. Я еще веду соцсети, занимаюсь маркетингом. Папа — завхоз и «поджигатель» самовара, мама за чай отвечает, даже старшая дочка помогает иногда. Мурад был постоянным клиентом, он у меня до сих пор в телефоне записан как «Мурад Штормлайн» — это наша самая быстрая доска, его любимая, всегда ее брал. А потом стал помогать, и теперь он тоже практически член семьи. Еще мы с ним ночные катания устраиваем. У нас сапы с подсветкой есть.

Мы здесь не только бизнесом занимаемся, но и благоустройством. Джутовые мешки с песком раскладываем по камням, чтобы людям было удобно и не скользко спускаться в воду. Не разрешаем распивать спиртное в общественном месте. Построили новую душевую с термальной водой.

У нас на пляже есть «моржовый джамаат» — комьюнити людей, которые купаются в море весь год, а потом греются под горячей серной водой. Мы скинулись — кто сколько смог, я попросил помощи у знакомого архитектора и сделал круглую душевую. Красивую, бесплатную. К ней очередь бывает.

В этом году я взял в аренду здание бывшей водокачки. 200 тысяч за сезон. На первом этаже и в пристройке у нас теперь склад для сапов, на втором будет серф-кафе. Такая кофейня в серферском формате. Чтобы можно было уютно посидеть, выпить чай или кофе, послушать море. Без алкоголя, без музыки. Да, это моя жизненная позиция, религиозные соображения и убеждения спортсмена. Я просто всю эту алкогольную, курильную тему не переношу. Если кто-то приходит на пляж и начинает распивать спиртные напитки и курить, мы пресекаем, это ведь общественное место.

Про флирт и дресс-код

— Есть в Дагестане те, кто считает, что туризм нам не нужен. Я это мнение не разделяю. Но есть негативная сторона туризма: алкоголь, курение, когда ходят в откровенной одежде или начинают свою любовь в общественных местах проявлять. Вот к этому я отрицательно отношусь. Делаю замечания. Не резко, не дерзко. Максимально мягко объясняю. Вы знаете, туристы сюда приезжают не только потому, что у нас море, красиво и цены хорошие. Но еще и потому, что им интересна наша культура. Людям всегда интересно окунуться в чужие традиции. Если вы хотите, чтобы ваши дети через годы приехали к нам и увидели такую же самобытную культуру, то постарайтесь ее сохранить. Не нужно внедрять сюда то, что чуждо.

А дресс-код для нас вдвойне важен. Мы же ставим и девушек на доску. Порой не знаешь, куда глаза девать, чтобы ее не смутить и самому не смутиться. Максимально некомфортно, если купальник у нее очень открытый. Поэтому просим всех надевать футболки и спортивные штаны.

Нет, девушки на нас не вешаются! Кстати, нас об этом часто спрашивают. Мы просто сразу обозначаем границы, всегда строго на «вы», я на берегу даю понять, что у меня семья.

Про планы рассказывать не буду. Надо делать, а не говорить. Но есть мечта — организовать детскую группу, учить плавать на досках. Уже несколько лет хотим, но пока не получается.