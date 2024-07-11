На российском курорте туристам запретили плавать на надувных матрасах

В Анапе временно запретили туристам плавать на надувных матрасах из-за отжимного ветра (ветер, дующий с берега в сторону моря, тем самым унося легкие надувные плавательные средства). Об этом говорится на сайте муниципального образования российского города-курорта.

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Уточняется, что запрет на использование надувных плавательных средств будет действовать в четверг, 11 июля, в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра.

Кроме того, отдыхающих призвали соблюдать меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье и усилить контроль над детьми.

Ранее переполненный центральный пляж этого популярного курорта попал на видео. Один из очевидцев описал обстановку в зоне отдыха у воды словами «это не Китай, это город-курорт Анапа».