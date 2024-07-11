Аналитики рассказали о востребованных направлениях для отпуска у российских туристов

В июле и августе самым востребованным направлением для отпуска у жителей Калининграда стала Москва. Об этом сообщают аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

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В среднем жители эксклава планируют отпуск в столице на 15 дней, начиная подготовку за 53 дня до поездки. Москвичи, в свою очередь, стремятся посетить Калининград. Они планируют провести здесь в среднем по восемь суток. Подготовка начинается за 77 дней.

На международной арене наибольший рост популярности показали страны Закавказья и Азии. Лидером среди быстрорастущих направлений оказалась Грузия, количество запланированных поездок в которую выросло на 266% по сравнению с летом 2023 года.

В июле и августе россияне планируют полёты во Вьетнам (+135%), Японию (+85%) и Кыргызстан (+68%). Рост спроса на поездки в Китай и Южную Корею составил по 68%. В пятёрку наиболее быстро набирающих популярность азиатских стран вошли также Таиланд (+44%) и Индонезия (+10%).

Дольше всего российские туристы остаются на отдых в Калининградской области.