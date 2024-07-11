Топ-5 достопримечательностей Грозного, которые нельзя пропустить

Скоро в Грозном начнет работу Кавказский инвестиционный форум. Экскурсионную программу для его участников подготовили лучшие гиды республики. Мы разузнали, что покажут гостям чеченской столицы

© ТАСС

1. Храм Архангела Михаила

Единственное христианское сооружение в Грозном ненамного младше самого города. Крепость Грозная была основана в 1818 году, а храм построили в 1868 году на общественные пожертвования. Православная святыня продолжала действовать все это время, за исключением тех лет, когда на территории республики развернулась военная кампания. Церковь также стала одним из самых первых объектов, который восстановили после войны. Ее открыли в 2006 году, когда на территории региона еще действовал режим контртеррористической операции.

Обычно на экскурсии храм показывают только снаружи, но желающие могут зайти и внутрь. Рядом расположен небольшой сквер, где можно посидеть перед долгой пешей прогулкой.

2. Цветочный парк

Лето идеально подходит для того, чтобы насладиться красками и ароматами этой достопримечательности Грозного. 150 тысяч цветов, расположенных на пяти сотнях металлических конструкций, точно порадуют ваш взор. В сентябре 2017 года, когда вся республика отмечала День чеченской женщины, учрежденный указом главы региона, Рамзан Кадыров назвал открытие этого парка подарком для всей прекрасной половины чеченского общества. Но как раз чеченских женщин здесь бывает не очень много. Это место посещают туристы и влюбленные парочки — есть даже аллея в форме сердца. Тут же расположен фудкорт с вполне доступными ценами. Так, шаурма или бургер обойдутся в 200 рублей, напиток — около 150 рублей, а пицца в зависимости от ее размера — в 400−500 рублей. Те, кто предпочитает более изысканную кухню, может пойти в ресторан «Майдан». Средний чек — от 1000 рублей.

3. «Грозный-сити»

Высотный комплекс «Грозный-сити» — символ современной чеченской столицы и одна из самых узнаваемых его достопримечательностей. Побывать в Чечне и не увидеть эти здания все равно что не съездить в Грозный.

Это пока еще самые высокие сооружения в Грозном. Одно из них 40-этажное, другое имеет 10 этажей, дополняют ансамбль три 28-этажных и два 18-этажных. Одно из них называют бизнес-центром: в нем находятся офисы республиканского министерства туризма, фонда шейха Зайеда, исламской телерадиокомпании «Путь», а на его крыше — вертолетная площадка. Можно подняться наверх и увидеть весь город как на ладони. Если вы проголодались, можно пообедать в ресторанчике Travellers или купить что-нибудь для перекуса в одном из здешних магазинов. Одна из самых фешенебельных гостиниц Грозного — Cosmos selection — тоже расположена на этой территории. В отеле есть бассейн, спортзал, рестораны и кафе под прозрачным куполом на 32 этаже, которые доступны не только для постояльцев.

4. Мечеть «Сердце Чечни»

Из официального лексикона региона постепенно исчезло слово «Чечня», сейчас здесь говорят «Чеченская Республика». И этот объект — один из немногих, где прежнее название еще встречается. Святыня была открыта в 2008 году, но до сих пор остается одним из самых красивых объектов в регионе. Во внутреннем пространстве мечети роскошно все: роспись и высота потолков, ковры, люстры, выполненные из кристаллов Сваровски в форме главных мусульманских святынь мира. Будьте готовы к тому, что одежда входящих должна соответствовать требованиям мусульманского дресс-кода: женщины обязаны закрыть все, кроме рук и лица, мужчины — всю область от шеи до колен. Советуем посетить «Сердце Чечни» рано утром или после обеда, когда жара немного спадет и можно будет погулять в парке возле мечети. Целая команда садоводов следит за деревьями и цветами самых разных видов и сортов, и, прогулявшись по парку, вы поймете, что их зарплата точно заслуженная.

Одна из окраин парка выходит на набережную реки Сунжи со скамейками и тротуарами для пеших прогулок.

«Сердце Чечни» — целый исламский комплекс. На этой территории находится Российский исламский университет имени почитаемого у чеченцев праведника Кунта-Хаджи Кишиева и муфтият. Именно тут в присутствии богослова чаще всего принимают ислам люди, приехавшие из разных уголков страны и мира.

5. Мемориальный комплекс славы

Это место наглядно расскажет о двух периодах в истории Чечни. Первый из них — Великая Отечественная война. Комплекс начинается с памятника Мовлади Висаитову — одному из десятков тысяч чеченцев, сражавшихся в рядах Красной армии. Здесь же Аллея славы и Вечный огонь. В мае были установлены пять новых бюстов Героев Советского Союза. Этот комплекс — один из трех самых крупных объектов в стране, посвященных победе советского народа над фашизмом.

Второй период относится к современной чеченской истории. Почти всем важным гостям в Чечне устраивают экскурсию во внутреннюю часть комплекса, где расположен музей первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В нем воссоздан рабочий кабинет, где стрелки часов остановились на цифрах, когда произошла его трагическая гибель 9 мая 2004 года.

В комплексе есть также галерея, где представлены картины чеченских художников и работы, подаренные музею. Знакомство с ними поможет лучше узнать историю и культуру чеченского народа.