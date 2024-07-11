В РСТ рассказали, на сколько тысяч подорожает отдых в гостиницах после введения турналога

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что к 2029 году россиянам придётся дополнительно платить 5% за размещение в гостиницах. По его словам, это уже ощутимые суммы.

© runews24.ru

Эксперт также отметил, что бизнес не в восторге от таких нововведений. Ведь если сейчас это плюс 1% к стоимости проживания, то к 2029 году — уже 5% с каждого. Например, если номер на двоих обычно стоит 4,2–5 тысяч рублей с завтраком, то по 500 рублей в день придётся доплачивать дополнительно. Это абсолютно неприемлемо для потребителей, подчеркнул Барзыкин в беседе с «Радио КП».

Он считает, что туристический налог станет дополнительной проблемой для бизнеса, поскольку отдыхающие будут стремиться сэкономить на новом сборе. В результате туристы, вероятно, будут выбирать размещение в квартирах и апартаментах, которые не подпадают под действие этого закона.