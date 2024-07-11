Два гастрономических фестиваля пройдет на выходных в Хабаровском крае

В регионе пройдут вкусные выходные. Жителей зовут попробовать необычные блюда, такие как суп из полыни и морские гребешки в различных соусах.

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На выходных на территории Хабаровского края пройдёт два гастрономических фестиваля. Первый получил название «На гребне». В рамках мероприятия 7 ресторанов в Хабаровске предлагают в меню оригинальные блюда с дальневосточным гребешком. Например, гребешок с синим чаем и киви. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства туризма.

Второе мероприятие называется «Фестиваль полынного супа». Оно пройдёт в субботу, 13 июля в селе Сикачи-Алян под Хабаровском. Начнётся праздник с поклонения духам природы. Это обряд кормления духа воды. Потом стартует выставка изделий декоративно-прикладного творчества и концерт. Главным событием станет приготовление супа из полыни. Все желающие смогут поучаствовать в его создании, а после продегустировать. Начало в 15:00