Обновлен список непригодных для купания пляжей в Самаре

По данным на 10 июля, в управлении исследовали на санитарно-химические показатели 40 проб воды водоемов в местах рекреаций. Также 155 проб исследовали на микробиологические показатели (в т.ч. на возбудители инфекционных заболеваний), 29 проб - на вирусологические показатели, 40 проб - на паразитологические показатели.

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Выяснилось, что на некоторых пляжах региона пробы воды не соответствуют норме по микробиологическим показателям. Речь идет о шести водоемах. Три из них - пляжи "Сакулино-1" и "Сакулино-2", пляж "Озеро Орлово" - находятся в Новокуйбышевске, два - пляжи "Васильевка" и "Екатериновка" - в Безенчукском районе, один - пляж с.п. Сергиевский - в Сергиевском на оз. Банное.Качество песка при этом соответствует гигиеническим требованиям.

"Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов", - отмечается в сообщении ведомства.



Напомним, неделей ранее в запретный список попадали и самарские пляжи: на Барбошиной поляне, в районе санатория Можайский, пляж Красноглинского района. Кроме того, несоответствующие пробы с 28 июня по 3 июля были обнаружены на пляже в районе Фестивальной поляны в селе Мастрюково Волжского района, на пляже озера Барское в пос. Власть труда (ИБУ ДЗСОЦ "Волжанин").