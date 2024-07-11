Администрация Волгоградской области сообщила о росте турпотока

В Волгоградскую область за полгода приехали свыше 800 тысяч туристов
Этот показатель на 60 000 превышает результаты аналогичного периода 2023 года.
Как сообщает администрация Волгоградской области, зимой турпоток вырос более чем на 40%. Основная туристическая активность была зафиксирована в новогодние и майские праздники. Только за первую декаду мая регион посетили свыше 205 тыс. человек.
В июне гости Волгоградской области приезжали на 3-дневный фестиваль #ТриЧетыре: с 27 по 29 июня его посетили более полумиллиона граждан.
Планируется, что рост потока туристов не остановится и в июле–августе текущего года. Гостей региона ожидают фестиваль вина и еды, игра между «Зенитом» и «Краснодаром» за футбольный Суперкубок России, арбузный фестиваль и т. д.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров отметил развитие туристической сферы региона как одну из точек роста экономики. На встрече с общественностью 20 июня он подчеркнул, что одна из задач на десятилетие – обеспечить к 2034 году турпоток на уровне 5 млн гостей в год, этому будет способствовать реализация новых проектов.