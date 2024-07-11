Администрация Волгоградской области сообщила о росте турпотока

Этот показатель на 60 000 превышает результаты аналогичного периода 2023 года.

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Как сообщает администрация Волгоградской области, зимой турпоток вырос более чем на 40%. Основная туристическая активность была зафиксирована в новогодние и майские праздники. Только за первую декаду мая регион посетили свыше 205 тыс. человек.

В июне гости Волгоградской области приезжали на 3-дневный фестиваль #ТриЧетыре: с 27 по 29 июня его посетили более полумиллиона граждан.

Планируется, что рост потока туристов не остановится и в июле–августе текущего года. Гостей региона ожидают фестиваль вина и еды, игра между «Зенитом» и «Краснодаром» за футбольный Суперкубок России, арбузный фестиваль и т. д.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров отметил развитие туристической сферы региона как одну из точек роста экономики. На встрече с общественностью 20 июня он подчеркнул, что одна из задач на десятилетие – обеспечить к 2034 году турпоток на уровне 5 млн гостей в год, этому будет способствовать реализация новых проектов.