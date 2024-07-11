Новый туристический маршрут открыли в Чите

Новый туристический маршрут посвященный истории забайкальских профсоюзов открыли в Чите
Новый туристический маршрут «На страже прав людей труда. Забайкальские профсоюзы» начинается от здания федерации профсоюзов Забайкалья, проходит мимо парка культуры и отдыха окружного дома офицеров Российской армии к стеле «Чита — город трудовой доблести», через Сквер геологов, около Театральной площади, по улице Ленинградской и заканчивается на площади Ленина.
Маршрут включает в себя аудиогид, разработанный на двух языках- русском и китайском, что очень актуально для большого количества туристов из Китая, которые посещают наш город. Аудиогид проведет туристов по основным объектам, связанных с историей профсоюзного движения Забайкалья.
На открытии нового маршрута также присутствовала генеральная делегация профсоюза Манчжурии.
Голосами русской версии аудиогида стали артист хора театра песни и танца Забайкалья, член профсоюза администрации города Дмитрий Быковский и артистка хора театра песни и танца Забайкалья, репетитор по вокалу, член профсоюза администрации города Ксения Демченко.
Версия аудиогида на китайском языке стала возможной благодаря помощи главного специалиста управления международных связей и туризма администрации города Читы, члена профсоюза администрации города Александра Волкотрубова.
Напомним, что ранее в Чите были открыты такие туристические маршруты как «Багуловая линия», «Коричневая линия» и «Зеленая линия».