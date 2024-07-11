Новый туристический маршрут открыли в Чите

Новый туристический маршрут «На страже прав людей труда. Забайкальские профсоюзы» начинается от здания федерации профсоюзов Забайкалья, проходит мимо парка культуры и отдыха окружного дома офицеров Российской армии к стеле «Чита — город трудовой доблести», через Сквер геологов, около Театральной площади, по улице Ленинградской и заканчивается на площади Ленина.

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Маршрут включает в себя аудиогид, разработанный на двух языках- русском и китайском, что очень актуально для большого количества туристов из Китая, которые посещают наш город. Аудиогид проведет туристов по основным объектам, связанных с историей профсоюзного движения Забайкалья.

На открытии нового маршрута также присутствовала генеральная делегация профсоюза Манчжурии.

Голосами русской версии аудиогида стали артист хора театра песни и танца Забайкалья, член профсоюза администрации города Дмитрий Быковский и артистка хора театра песни и танца Забайкалья, репетитор по вокалу, член профсоюза администрации города Ксения Демченко.

Версия аудиогида на китайском языке стала возможной благодаря помощи главного специалиста управления международных связей и туризма администрации города Читы, члена профсоюза администрации города Александра Волкотрубова.

Напомним, что ранее в Чите были открыты такие туристические маршруты как «Багуловая линия», «Коричневая линия» и «Зеленая линия».