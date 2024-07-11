В Госдуме предупредили о резком росте числа поддельных сайтов туроператоров

В России резко возросло число поддельных сайтов туроператоров.

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"В России резко выросло число поддельных сайтов туроператоров и бронирования билетов", – заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.



Как пишет РИА Новости, это связано с тем, что летом резко возрастает количество пользователей, совершающих онлайн-бронирования и покупки билетов на таких сайтах. Он отметил, что многие делают это спонтанно и игнорируют меры безопасности в Сети.

Мошенники в свою очередь пользуются этим и создают поддельные, фишинговые сайты, которые помогают им воровать данные и использовать их в противоправных целях.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, средняя стоимость летнего тура в Сочи достигает 105 тысяч рублей, при этом Анапа может быть даже дороже — в районе 109 тысяч.