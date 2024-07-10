Причиной очередей в Шереметьево назвали рекордный пассажиропоток

Пассажиры присылают фото из Шереметьево с большими очередями на регистрацию на внутренних рейсах в терминале В. Ещё немного, и они будут начинаться от эскалатора на втором этаже.

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На снимки отреагировал «Аэрофлот», к стойкам которого и выстраиваются самые большие очереди. Нацперевозчик рекомендует приезжать в аэропорт за 3–4 часа для прохождения предполетных процедур, а всем тем, кто летит без багажа, советует регистрироваться на рейсы в онлайне и сразу по приезде идти на досмотр в зону вылета.

Трафик на российских рейсах нацперевозчик этим летом называет рекордным. Ежедневно из терминала В вылетает порядка 360 рейсов «Аэрофлота», здесь же обслуживаются борта других авиакомпаний.

«Может, пора уже задуматься об открытии терминала D не только для “Победы”?» – обращаются к администрации аэропорта подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».



Те, кто летает регулярно, уже привыкли к столь длинным шеренгам из людей в терминале:

«Обычное дело, если вечером или утром летишь. Уже просто автоматически больше времени закладываешь на дорогу, и всё». «Это не трафик рекордный, а оптимизация сотрудников», – называют очевидные для себя причины пассажиры.



Однако нацперевозчик утверждает, что в часы пик в терминале работают все стойки регистрации для более быстрого обслуживания туристов.

Ранее TourDom.ru писал, что в Кольцово образовалась пробка из тысячи пассажиров.